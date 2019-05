Conferencias, talleres, clases y actuaciones por el centenario de La Pamplonesa

Actualizada 07/05/2019 a las 13:08

La Pamplonesa ha programado una "amplia" oferta de conferencias, talleres, clases y actuaciones en el congreso que ha organizado en el marco de la celebración de su centenario y con motivo del festival IFOB Pamplona (International Festival Of Bands).



El evento se celebra del 12 al 16 de junio y traerá hasta Pamplona a 80 bandas de todo el mundo. La sede principal será Baluarte y el congreso cuenta con 500 inscritos procedentes de once países diferentes.



Para comenzar, el miércoles 12 de junio se celebrarán varias conferencias gratuitas sobre La Pamplonesa en el Civivox Condestable. Las sesiones repasarán el nacimiento y evolución de la banda, así como su repertorio musical y su relación con la ciudad.



El jueves 13 se centrará en la educación musical desde las etapas más tempranas hasta la educación superior, con participación de docentes de larga trayectoria, como el coach de innovación educativa Javier Bahón o la experta en inteligencia emocional Mar Romera. Como final de las sesiones de ese día, el navarro Txus Eguílaz se encargará de un taller de percusión corporal.



En la jornada del viernes 14, destaca la participación de la pamplonesa y Premio Nacional de la Música 2017 Teresa Catalán, quien dará un repaso a la formación académica a la que pueden optar los compositores.



Además de varios conciertos de bandas internacionales, se celebrará una mesa redonda de varios maestros, entre los que se encuentran Vicent Egea, director de La Pamplonesa, el holandés Johan de Meij o el jovencísimo Fernando Velázquez, famoso por haber compuesto las bandas sonoras de 'Ocho apellidos vascos' o 'El guardián invisible'.



El sábado 15 es uno de los días más potentes, con el grueso de las clases magistrales por parte de grandes intérpretes, además de las últimas conferencias del festival. Entre ellas, se cuenta la dedicada a 'Nuestras otras bandas', una conferencia dedicada a gaiteros y txistularis.



Las charlas y clases terminarán el sábado para dar paso a un domingo repleto de actuaciones musicales como colofón del festival.



"En este país no hay una oferta igual para los músicos de las bandas", ha destacado José Andrés Palacios, presidente de La Pamplonesa, en una rueda de prensa que ha ofrecido este martes para presentar el congreso.



Además, Palacios se ha mostrado "satisfecho" con el número y la procedencia de los congresistas apuntados, "una señal de que el mundo bandístico se mueve y tiene grandes inquietudes", ha resaltado.



ATRILES SIN PAPELES



Por otro lado, los representantes de La Pamplonesa han puesto de relieve que la agrupación apuesta con "fuerza" por la innovación musical y, por ello, "será la primera banda que destierre los papeles de su atril para dejar paso a partituras digitales".



Este paso lo darán de la mano de BlackBinder Scores, empresa navarra pionera en el sector que ya ha liderado esas transiciones con la Orquesta de RTVE o la del Gran Teatre del Liceu.



BlackBinder ha desarrollado una app gracias a la que los intérpretes y agrupaciones pueden gestionar su biblioteca de partituras en sus tabletas de forma muy eficaz, con una función singular: la música fluye automáticamente adaptando la velocidad del scroll al tempo.



Gracias a ese I+D aplicado a la música trabajan con los principales conservatorios del panorama internacional y con un gran número de solistas de la talla de Pacho Flores o Spanish Brass.

