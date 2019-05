Concurso de textos teatrales para público infantil en Pamplona

Actualizada 07/05/2019 a las 11:53

El Ayuntamiento de Pamplona y la Escuela Navarra de Teatro han convocado una nueva edición del concurso de textos teatrales dirigidos a público infantil. Se trata de la vigésimo octava edición de este certamen, que busca incentivar la producción de obras de teatro infantiles tanto en castellano como en euskera, con premios que pueden incluir la representación de la obra. Las propuestas pueden presentarse hasta el próximo 22 de julio.

Según recogen las bases de la convocatoria, puede participar en este concurso cualquier persona mayor de 16 años que lo desee. Cada autor o autora puede presentar hasta tres textos, escritos en castellano o en euskera, siempre que reúnan los siguientes requisitos: ser textos originales e inéditos (no puede presentarse el mismo texto en ambas modalidades), no haber sido premiados en cualquier otro certamen, y no haber sido estrenados por compañía alguna (profesional o no). Además, su duración será la habitual de una representación dirigida a público infantil.

Las obras, mecanografiadas a doble espacio, por triplicado ejemplar, se remitirán en sobre cerrado y bajo seudónimo a la Escuela Navarra de teatro (calle San Agustín, 5. 31001 Pamplona) con la indicación “XXVIII Concurso de textos teatrales dirigidos a público infantil). Dentro de ese sobre se introducirá otro, cerrado y con el seudónimo en el exterior, en el que figure el nombre, apellidos, dirección y teléfono del autor o autora, junto a una copia de su DNI, declaración de que la obra es original y un breve currículo.

El jurado será nombrado por la Escuela Navarra de Teatro estará compuesto por tres personas en cada una de las dos categorías, castellano y euskera. La selección de textos candidatos al premio se realizará de acuerdo a la calidad literaria, la creatividad, la originalidad, y la posibilidad de puesta en escena. El fallo del jurado se hará público en la primera quincena de septiembre de 2019.

Se establece un único premio en metálico para cada categoría (castellano o euskera), dotado con 2.500 euros. Además, la obra premiada quedará a libre disposición de la Escuela Navarra de Teatro y del Ayuntamiento de Pamplona durante un año, a efectos de su publicación y/o puesta en escena. Posteriormente, el autor o autora podrá hacer uso de su texto, haciendo mención al premio del concurso.

En la anterior edición del concurso, celebrada en 2018, se presentaron un total de 48 obras, 41 de ellas en castellano y 7 en euskera. La obra ganadora en euskera ‘Mikaela Paela’, de Goiz Eder Iturain Aramendi, además de recibir 2.500 euros en metálico, fue representada el pasado mes de abril en la Escuela Navarra de Teatro.

Selección DN+