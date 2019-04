Actualizada 25/04/2019 a las 10:33

El universo Marvel pone el broche de oro a su historia de superhéroes en 'Vengadores: Endgame', cinta que adelanta su estreno a este jueves y con la que tendrán que vérselas durante el fin de semana en la cartelera con la comedia española 'La pequeña Suiza', la 'Gloria Bell' de Sebastián Lelio y películas biográficas sobre Oscar Wilde y Buñuel.

'VENGADORES: ENDGAME' PONE PUNTO FINAL A ONCE AÑOS DE HISTORIA

Once años después de que'Iron Man' iniciase la saga de las veintidós películas del Universo Marvel,'Vengadores: Endgame' cierra un ciclo con un gran espectáculo de acción y emoción en el que estos superhéroes intentan arreglar la destrucción de la mitad del Universo provocada por Thanos en la anterior entrega.

Dirigida por los hermanos Russo y protagonizada por Chris Evans, Robert Downey Jr, Brie Larson, Scarlett Johansson y Mark Ruffalo, entre otros, la película ha sido concebida como un homenaje global a los casi sesenta años de historia de estos personajes.



'LA PEQUEÑA SUIZA', UNA MIRADA'BERLANGUIANA' A LOS NACIONALISMOS

Tellería es un pueblo castellano imaginario del País Vasco que desea integrarse en este territorio hasta que descubren su pasado histórico suizo, y entonces pasan a exigir su anexión al país alpino en esta comedia regionalista de Kepa Sojo.

Protagonizada por Maggie Civantos, Jon Plazaola, Ingrid García-Jonsson y Secun de la Rosa,'La pequeña Suiza' es una comedia blanca y familiar que bebe tanto de Berlanga como de'Ocho apellidos vascos'.



LELIO PONE A JULIANNE MOORE A BAILAR AL RITMO DE UN NUEVO AMOR

El chileno Sebastián Lelio, ganador del Óscar a la mejor película extranjera en 2017 por'Una mujer fantástica', se versiona a sí mismo en'Gloria Bell', una adaptación en inglés y con Julianne Moore al frente de su aclamada 'Gloria', que en 2013 barrió en festivales de todo el mundo y también estuvo nominada al Oscar.

La vida de una mujer de 50 años divorciada que pasa los días en la oficina y las noches en las pistas de baile cambia cuando conoce a Arnold (John Turturro), un amor inesperado que traerá alegrías y dificultades a partes iguales.



'LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE OSCAR WILDE' Y DE CONOCER AL ARTISTA

Rupert Everett dirige, escribe y protagoniza esta película biográfica sobre el escritor, poeta y dramaturgo Oscar Wilde, centrada en los tres últimos años de su vida que pasó recluido en un hotel de París, rememorando otros tiempos y lugares.

Su esposa Constance(Emily Watson), su amante lord Alfred Douglas (Colin Morgan), sus amigos y colegas Reggie Turnes (Colin Firth) y Robbie Ross (Edwin Thomas) ayudan a entender la vida del autor de 'La importancia de llamarse Ernesto'.



UNA ANIMACIÓN MUESTRA A 'BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS'

La historia del rodaje de 'Las Hurdes, tierra sin pan' (1933), el mítico documental que Luis Buñuel rodó en tierras extremeñas, es recreado en 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', película de animación que parte de la novela gráfica homónima de Fermín Solís.

Dirigida por Salvador Simó, el filme muestra el conflicto en el que en ese momento vivía el creador de 'El perro andaluz' (1929) y 'La edad de oro' (1930), en un punto de inflexión de su carrera.



LA REALIDAD Y LA FICCIÓN DEL SALVAJE OESTE SE UNEN 'SIN PIEDAD'

Ethan Hawke y Dane DeHaan recrean uno de los grandes duelos entre dos de las figuras más icónicas del western americano: el forajido Billy el niño y el rudo sheriff Pat Garrett en este filme dirigido por el también actor Vincent D'Onofrio.

La historia de 'Sin piedad' transcurre en el suroeste de Estados Unidos de finales del siglo XIX, una época en la que la mayoría de los territorios eran inhóspitos y los crímenes y reyertas formaban parte del día a día.



'LETO', EL ROCK RUSO QUE DESAFIÓ A LA URSS

Los pioneros del rock ruso en la escena'underground' de Leningrado en los años 80 protagonizan 'Leto', un filme de Kiril Serebrennikov que se inspira en los inicios profesionales de dos músicos reales, Mike Naumenko y Viktor Tsoi, en una mezcla de musical, crónica histórica y romance juvenil.

'TERRA WILY: PLANETA DESCONOCIDO', UN VIAJE A UN NUEVO MUNDO

Willy es un niño que viaja con sus padres en una misión por el espacio y acaba alejado de ellos, solo con su robot Buck, a causa de un accidente que destruye su nave en esta cinta de animación que en España ha contado con las voces de los'triunfitos' Raoul Vázquez y Nerea Rodríguez.



LA 'FAMILIA SUMERGIDA' DE UNA MUJER A LA DERIVA

La argentina María Alché debuta en el largometraje con 'Familia sumergida', un filme que evoca la vida interna de Marcela, una mujer de mediana edad cuya vida da un giro cuando muere su hermana y conoce a Nacho, amigo de una de sus tres hijas con el que comparte conversaciones y paseos mientras recibe visitas'del otro barrio'.

UN DRAMA HISTÓRICO NARRA LA VIDA DE 'LA PORTUGUESA'

La portuguesa Rita Azevedo Gomes firma esta delicada adaptación de un relato de Robert Musil. La joven esposa de Lord von Ketten ha dejado atrás su tierra natal por un hombre al que ahora reclama la guerra. La señora von Ketten pasa los días recluida en un castillo y rodeada de rumores y desconfianza. Poesía, luz y una cuidada puesta en escena se alían en este hipnótico e íntimo filme.



'MUTAFUKAZ', LAS ALUCINACIONES, O NO, DE UN JOVEN COMPLEJO

Angelino sufre un accidente de moto en Dark Meat City, ciudad violenta y corrupta en la que empieza a ver criaturas monstruosas que le hacen dudar del límite entre realidad y pesadillas en esta película de animación fruto de una coproducción entre Francia y Japón.

LA MIRADA DEL FOTÓGRAFO CARLOS PÉREZ-SIQUIER

El fotógrafo almeriense Carlos Pérez-Siquier, Premio Nacional de Fotografía 2003, es homenajeado en'Azul Siquier', documental dirigido por Felipe Vega que muestra la luz y el color de la tierra del artista que siempre observó la vida a través de un visor, con humor y melancolía.



'THE INVOCATION OF ENVER SIMAKU', UNA TORMENTOSA INVESTIGACIÓN

La primera producción española de la historia rodada en Albania,'The Invocation of Enver Simaku' gira en torno a Julien, un hombre atormentado por el asesinato de su esposa que regresa a Albania dos décadas después para investigar las causas de su muerte.



JOEY Y RORY INTERPRETAN 'LA CANCIÓN DE NUESTRA VIDA'

Joey y Rory, marido y mujer fuera de los escenarios, fueron músicos exitosos hasta que decidieron simplificar su vida con la llegada de su hija con Síndrome de Down, cuya vida fue filmada durante años por su padre, Rory Freek, que firma este documental que recoge las imágenes familiares más íntimas.



UNA MIRADA A LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA DE 'EL JOVEN PICASSO'

El documental de Phil Grabsky'El joven Picasso', que retrasa su estreno al domingo 28, muestra los orígenes, la evolución, la construcción y deconstrucción del pintor malagueño más internacional de todos los tiempos.

Etiquetas Cine

Selección DN+