Actualizada 24/04/2019 a las 16:09

La Academia de Hollywood anunció este miércoles que el Oscar a la mejor película en lengua extranjera se llamará a partir de ahora el galardón a la mejor película internacional.



La institución que organiza cada año los reconocimientos más importantes del cine también desveló hoy que los semifinalistas en esta categoría pasarán a ser diez largometrajes en lugar de los nueve que había hasta ahora.



"Nos hemos dado cuenta de que la referencia 'extranjera' está anticuada dentro de la comunidad global del cine", dijeron los copresidentes del comité de película internacional, Larry Karaszewski y Diane Weyermann, en un comunicado.



"Creemos que película internacional representa mejor esta categoría y promueve una visión positiva e inclusiva del cine y del arte de las películas como una experiencia universal", añadieron.



Aunque cambie el nombre, las reglas de este apartado, que hasta ahora también era conocido como mejor película en lengua no inglesa, no variarán.



"Una película internacional se define como un largometraje producido fuera de Estados Unidos con un diálogo predominantemente no inglés. Se permiten las cintas animadas y los documentales. Solo se acepta un filme de cada país en la selección oficial", recordó la Academia.



En los últimos años, los Oscar elegían en diciembre a nueve películas semifinalistas que luego, en enero, se limitaban a solo cinco que eran las que finalmente obtenían la nominación.



Ahora, el trámite de la semifinal se extiende a diez cintas.



'Roma', del mexicano Alfonso Cuarón, se llevó la estatuilla en 2018 en una categoría que el año anterior había reconocido a otra cinta latina, 'Una mujer fantástica', del realizador chileno Sebastián Lelio.



La Academia también amplió este miércoles a cinco los nominados para la estatuilla a mejor maquillaje y peluquería (antes eran tres).



Por otro lado, la institución mantuvo los requerimientos generales para que una película pueda ser considerada en los Oscar, lo que en principio no limitará la presencia de cintas de plataformas de "streaming" (emisión en línea) como Netflix siempre y cuando pasen por la pantalla grande.



Así, la norma establece que las películas deberán proyectarse un mínimo de siete días en un cine del condado de Los Ángeles (EE UU), con al menos tres pases no gratuitos por jornada, y que esas cintas se pueden estrenar ese mismo día o después en plataformas digitales sin que ello las excluya de los Oscar.



"Apoyamos la experiencia del cine como integral en el arte de las películas y esto tuvo un peso importante en nuestras discusiones", dijo el presidente de la Academia, John Bailey, sobre un tema que ha enfrentado en Hollywood a los partidarios de la exhibición tradicional con quienes respaldan al "streaming" y las nuevas formas de distribución.



"Nuestras reglas requieren ahora exhibición en los cines y también permiten a una amplia selección de filmes ser presentados a los Óscar. Planeamos estudiar aún más los profundos cambios que están ocurriendo en nuestra industria y continuar los debates con nuestros miembros sobre estos asuntos", añadió.

