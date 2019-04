La OSN y el violinista Amaury Coeytaux interpretarán a Chaikovski en Baluarte

Actualizada 24/04/2019 a las 16:38

La Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN) ofrece este jueves y el viernes, a las 20 horas, el décimo primer concierto de su temporada en Baluarte y lo hará con la participación de uno de los intérpretes con más talento de su generación, el violinista francés Amaury Coeytaux, que abordará el Concierto para violín y orquesta en Re mayor, opus 35, de Piotr Ilich Chaikovski.

Bajo la batuta del director titular de la OSN Manuel Hernández-Silva, en la segunda parte de la velada la orquesta interpretará la Sinfonía número 1, en Mi menor, opus 39, de Jean Sibelius.

Las entradas cuestan 15, 24 y 30 euros y se pueden adquirir en www.baluarte.com, en las taquillas de Baluarte y en las oficinas de la OSN en Villava (c/ Mayor 48). Además, las personas menores de 30 años pueden comprar entradas por 5, 7 y 9 euros, únicamente en las taquillas de Baluarte, ha informado el auditorio en un comunicado.

Amaury Coeytaux exhibía desde pequeño un talento precoz. Empezó a estudiar violín a una edad temprana e hizo su primera aparición pública con una orquesta a los nueve años. A los trece años ingresó en el Conservatorio de París, donde se licenció con los máximos honores; y continuó su formación en la Escuela de Música de Manhattan.

Coeytaux debutó en el Carnegie Hall de Nueva York en 2004 y a partir de entonces fue invitado a dar conciertos en todo el mundo: Francia, España, Ucrania, Bulgaria, Alemania, Italia, Suiza, Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur o Japón. Ha sido concertino y solista principal de la Orchestre d'Auvergne y de la Orchestre National de Radio France y en la actualidad es primer violín del Cuarteto Modigliani.

Ganador del Concurso Rodolfo Lipizer de 2006, Amaury Coeytaux ha ganado también primeros premios en los Concursos Eisenberg-Fried, 2007-08, el Concurso Internacional de Cuerdas Julius Stulberg, la 2004 Rosalind & Joseph Stone Berg Philharmonic Competition, la 2004 Waldo Mayo Violin Competition, el Royaume de la Musique Competition de 1997 y el Musee Bonnat Prize for the best chamber music performance de la Maurice Ravel Academy en 2002. Toca un violín Guadagnini de 1773.

