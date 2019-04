'Dolor y Gloria', de Pedro Almodóvar, en la competición oficial de Cannes

Actualizada 18/04/2019 a las 11:35

La película "Dolor y Gloria", del cineasta español Pedro Almodóvar, participará en la competición oficial del Festival de Cannes, que comienza el próximo 14 de mayo, según anunció este jueves la organización del certamen.

Según Variety, a ella se suman 'Matthias & Maxime', de Xavier Dolan; 'Sorry We Missed You', de Ken Loach; y 'A hidden life', de Terrecen Malick; así como la ya anunciada 'The dead don't die'.



Asimismo, Bong acudirá con 'Parásite'; Marco Bellocchio, con su thriller de la mafia 'Traitor'; Jean-Pierre y Luc Dardenne con 'Ahmed'; y el director brasileño Kleber Mendonça Filho, con 'Nighthawk'.

