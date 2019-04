Jim Jarmusch abrirá la 72 edición de Cannes con 'The dead don't die'

Actualizada 10/04/2019 a las 16:46

El director y guionista estadounidense Jim Jarmusch inaugurará la 72 edición del Festival de Cannes con 'The dead don't die', una película de zombis que competirá por la Palma de Oro y está protagonizada, entre otros, por Bill Murray y Adam Driver.



Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover o Selena Gomez completan un prestigioso reparto que con el estreno mundial del filme el próximo 14 de mayo ofrecerán las primeras dosis de glamour en la alfombra roja.



'The dead don't die' es el décimo tercer largometraje de Jarmusch (1953) y para Cannes esta última cinta es "no solo como una comedia y una subversión de un género a veces aterrador, sino también un homenaje al séptimo arte".



Desde 'Extraños en el paraíso', que obtuvo en 1984 la Cámara de Oro a la mejor ópera prima, el director se ha convertido en un habitual del certamen de la Costa Azul, que se clausurará el próximo 25 de mayo.



Jarmusch, de reconocido prestigio dentro del circuito independiente, obtuvo el Gran Premio en 2005 por 'Flores rotas', en la que también trabajó con Murray, y en 1993 se llevó la Palma de Oro al mejor cortometraje por 'Coffee and Cigarettes'.



'The dead don't die' se estrenará en Francia el 14 de mayo, el mismo día que la apertura del festival, y el 14 de junio llegará a las salas estadounidenses y después al resto del mundo, añadió Cannes en su comunicado.



El certamen ampliará la lista de películas de esta 72 edición el próximo 18 de abril, pero ha anunciado ya que el presidente del jurado que otorgará la Palma de Oro será el director mexicano Alejandro González Iñárritu.

Etiquetas Cine

