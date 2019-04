01/04/2019 a las 06:00

Cantar, bailar y gritar fueron las únicas condiciones impuestas a las más de 900 personas que se citaron en la tarde del domingo en el Baluarte con motivo de 'Rock en familia', un espectáculo musical organizado por Minimusic para rendir un homenaje al pop-rock internacional.



En su tercera edición, Minimusic propuso un concierto en familia para rendir tributo a lo mejor del mundo del rock de la mano del grupo musical Nice Price integrado por Bigtor Velasco, guitarra y voz; Eduardo de la Mata, guitarra y voz; Luis de Diego, batería y Josele Luna, bajo. La banda madrileña sacó a relucir un repertorio de canciones pertenecientes a grupos antológicos de este género musical de la talla de Queen, The Beatles o AC/DC. Temas que sonaban a clásicos entre los mayores pero desconocidos entre los pequeños. Canciones que para los padres significaban retroceder en el tiempo mientras sus hijos vociferaban contagiados por una atmósfera semejante a la de un festival.



La química entre el público y la música se hizo notar desde el comienzo. Un primer tema de los Rolling Stones ya levantaba las palmas entre el público que no dudó en alzar la mano para sacar los cuernos, ese gesto tan representativo y rockero. Algunos de ellos no aguantaron en sus asientos y ya desde la segunda canción aprovecharon los espacios entre las filas de butacas para bailar y expresar sus emociones. “Ponen música y se te van los pies. Es raro estar sentado en un concierto de rock”, explicaba Beatriz Menéndez, quien portaba incluso una camiseta del evento. “Para los niños es bueno que aprendan canciones de antes y no se queden en lo actual”, opinaba Menéndez acerca del evento.



La buena sintonía entre asistentes y músicos incrementaba las revoluciones del ambiente. Eduardo de la Mata aprovechaba la interpretación de un clásico de Elvis Presley, 'A little less conversation', para recordar el objetivo de la tarde. “Menos hablar y más bailar”, dictaba. Las composiciones de los Red Hot Chili Peppers, una mezcla de funky y rock tampoco dejó indiferente a nadie. La interacción entre la banda musical y el público fue una constante que se hizo visible en las voces que que recitaban la melodía al compás de Eduardo de la Mata, la voz apoderada del micrófono. “Rock and Roll Radio, Let’s Go”, se escuchaba desde la grada cuando llegó el turno de la versión de 'Do you remember Rock ‘n’ Roll radio?', de los Ramones.



Llegó la hora de los vises y una veintena de niños y niñas invadían el escenario para actuar junto a Nice Price, primero al ritmo de 'Twist and Shout', de los Beatles, y finalmente con el “paso del pato” que complementaba un riff musical de 'Highway to Hell', la emblemática canción del grupo australiano, AC/DC.



Por otro lado, el cuentacuentos que precedió a la velada rockera, dio testimonio del nacimiento y la evolución del rock desde los años 50 hasta la actualidad a través de imágenes desconocidas para algunos y conocidas para otros. Ana Francos llegaba con toda su familia. “Nos sabemos los grupos pero no lo que van a tocar”, afirmaba. “Me apetecía que conociese algo diferente. Aprendes de otra forma distinta pero divirtiéndote”, afirma Raquel García respecto a su hija.

Selección DN+