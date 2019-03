Catalán y Sanzol, con sus Premios Nacionales

20/03/2019 a las 06:00

Más vale tarde que nunca. Los navarros Alfredo Sanzol y Teresa Catalán recibieron de manos de Los Reyes los Premios Nacionales 2017 concedidos a ambos en septiembre y octubre de aquel año, respectivamente. La ceremonia de entrega, presidida por Don Felipe y Doña Letizia, se celebró en un escenario acorde con la actividad de los premiados, el Museo de El Prado, y a ella acudieron la mayoría de los treinta galardonados en las treinta categorías en las que se dividen los Premios. Una de las ausencias más notables fue la del torero Enrique Ponce convaleciente tras la grave cogida que sufrió el pasado lunes en la Feria de Fallas.

Los galardones, concedidos por el Ministerio de Cultura y Deporte, tienen el propósito de fomentar las actividades culturales, entendidas como servicio a los ciudadanos para “expresar el reconocimiento de la sociedad a la labor de las personas e instituciones que, bien con su obras o a través de la participación activa en diversos ámbitos de la creación artística o literaria, contribuyen al enriquecimiento del patrimonio cultural de España”. Además de Catalán y Sanzol, que obtuvieron el galardón en las categorías de Composición Musical y Literatura Dramática, respectivamente, fueron premiados, entre otros, Agatha Ruiz de la Prada, Rosa Montero o el autor de Patria, Fernando Aramburu.

Alfredo Sanzol se hizo acreedor a la distinción, y a los 20.000 euros que los dotan, por su comedia romántica La respiración, en la que el jurado destacó “la estructura de una trama tan abierta como compacta, con unos personajes sólidos que evolucionan dramáticamente y que se mueven en una renovada sentimentalidad”. Pasado un año desde la concesión de Premio, Alfredo Sanzol no ha experimentado cambios en su vida laboral: “Estos premios se notan más a largo plazo. En la Cultura, los frutos se recogen cuando van pasando los años. Me da mucha alegría y forma parte de mi vida profesional. No espero nada inmediato”, dijo. Sanzol estrenará el día 28 en el Teatro de la Zarzuela El barberillo de Lavapiés, su primera Zarzuela. “Ha sido un disfrute meterme en el teatro musical. La zarzuela tuvo su momento de gloria y luego fue usada por el franquismo como un género que representaba lo español sin darle la calidad que merecía. En los últimos años está recuperando su verdadera dimensión”.

Para adjudicar el Premio Nacional de Composición y los 30.000 euros que lo acompañan a la pamplonesa Teresa Catalán, el jurado valoró “su amplio y diverso catálogo de obras, abarcando desde la canción lírica hasta piezas sinfónicas”, con estrenos como los de Printzesaren Dantza o Aldonza y Crésida”. Catalán, Catedrática de Composición e Instrumentación en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, fue condecorada en 2011 con la Encomienda de la Orden al Mérito Civil y en la actualidad es miembro del Consejo de Cultura del Gobierno de Navarra, además de haber recibido en 2018 el Gallico de Oro de Napardi.

Tras la ceremonia, Catalán comentó que “el Premio Nacional es algo extraordinario, pero también una gran responsabilidad. Es un peso, porque te miran más focos y tienes que esforzarte todavía más”.

