Pamplona baja el telón de 'Eroski Paraiso', reflexión de Chevere sobre la migración

Actualizada 09/03/2019 a las 12:28

La compañía gallega Chevere ofrece mañana en Pamplona la última función de 'Eroski Paraiso', una obra que documenta escénicamente el desarraigo de una generación y la emigración de vuelta al lugar de partida, una reflexión que también tiene "un punto de esperanza".



Así lo ha señalado la actriz Patricia de Lorenzo, quien junto a Miguel de Lira, Cristina Iglesias y Fidel Vázquez, se subirá al escenario del teatro Gayarre para despedir esta producción tras tres años con la compañía y una buena acogida de público, que la ha podido ver en toda la red gallega de teatros pero también en la temporada 2017 de Matadero de Madrid y en numerosas otras ciudades de España.



Pamplona es el colofón para "una historia muy sencilla, pero que va a sorprender en la butaca. El espectador va a llegar al teatro y se va a encontrar con una situación que no es muy habitual ver en una función de teatro. Incluso puede tener dudas de cuándo empieza la función o de cuándo no".



"De repente se va a ver envuelto como espectador de algo que está pasando sin darse muy bien cuenta de lo qué es, aunque irá comprendiendo poco a poco que realmente asiste al rodaje de una película, la que está haciendo una hija sobre sus padres y sobre el lugar donde ella nació, un pequeño pueblo de Galicia", avanza De Lorenzo.



En este pueblo hubo hace años una sala de fiestas llamada O Paraiso que es donde se conocieron sus padres y que hoy en día es un supermercado Eroski en el que trabaja su madre, después de emigrar y retornar al punto de partida, de ahí el título de la obra 'Eroski Paraiso'.



La obra es, pues, una reflexión de esa migración de los pueblos pequeños a las ciudades y "de cómo nos hemos ido construyendo, metiéndonos en esta vorágine de hipotecas. Me compro un piso y ahora un coche y solo trabajo para pagar eso... y sin saber muy bien cómo hemos sido llevados por la sociedad".



El argumento puede haber sucedido "en cualquiera de los sitios donde hemos presentado el espectáculo. Este 'Eroski Paraiso' en otros lugares se podría llamar 'Carrefour Eden'", porque "todo el mundo recuerda aquella sala de fiestas, discoteca o cine grande que hoy en día es una gran superficie comercial".



Es una reflexión también sobre la inmigración actual: "Ahora mismo la gente joven y todo el mundo puede tener su carrera y a lo mejor acaba fregando platos en Alemania o trabajando en una empresa en Francia. En cualquier parte se reconoce ese sabor que de alguna manera sí que es amargo".



Sin embargo, Chevere no se identifica con una mirada atrás nostálgica, sino que ha pretendido reflejar lo sucedido con una generación que emigró buscando otros sitios mejores, "porque todo el mundo emigraba o porque allí no tenía nada que hacer", aunque avanza que la obra "tiene un final un tanto esperanzador, un poco abierto".



Chevere es muy conocida en Galicia como compañía de humor, con 32 años de trayectoria y galardones que avalan su trabajo como el Premio Nacional de Teatro en 2014, aunque en este caso 'Eroski Paraiso' fue hecho "sin intención humorística" aunque sin renunciar a este componente, pues "hay escenas desternillantes".



Sobre esa evolución en el tono de la compañía, De Lorenzo valora que Chevere "en 32 años ha ido creciendo, buscando nuevos caminos, y a partir del año 2009 empezamos con una serie de espectáculos que parten de la idea de documentar escénicamente el tiempo que nos ha tocado vivir".



Como ejemplo, su espectáculo 'Citizen' que ya trajeron al teatro Gayarre "hablaba de la vida, de la globalización pero a partir de un caso muy local y muy próximo como es el de Amancio Ortega y el imperio Inditex".



Por ello, señala que la compañía sigue siendo en Galicia "muy popular y conocida por hacer humor y, aunque hay espectáculos que no son directamente una comedia, siempre aparece este ingrediente de alguna manera. O simplemente en el juego o la dicción que le estamos proponiendo al público, evidente tiene ese punto irreverente y gamberro", reconoce.



Otra de las características de su evolución, a la que acuden en sus últimas propuestas, es "jugar con esta confusión entre la realidad y la ficción, porque a veces asistimos también así al mundo que nos rodea, y lo que planteamos como ficción al cabo de pocos años ya es una realidad".



En cuanto a la última función de 'Eroski Paraiso' reconoce que "es una pena tener que acabar" con ella, pero asegura que fue una propuesta "muy afortunada" y "con muchísimos espectadores" porque su paso por Matadero en Madrid la impulsó para el resto de España y ha permitido tres años de larga vida para una compañía pequeña y sin teatro propio.



A Pamplona, una ciudad que "gusta mucho" a Chevere, y que ya visitó con "Citizen", llega cuando lo ha dado todo y ha agotado el circuito, especialmente el gallego, aunque la compañía espera ilusionada el estreno de su nueva propuesta, "Curva España", que "ya está en el horno".

Selección DN+