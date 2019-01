Torrente Ballester, una figura recuperada

28/01/2019 a las 06:00

Pocos escritores pueden presumir de haber conseguido el Premio Príncipe de Asturias y el Premio Cervantes, los dos galardones de las letras más importantes que se otorgan en España. Gonzalo Torrente Ballester (Serantes, Ferrol, 1910 - Salamanca, 1999) fue el primero en alcanzar estos dos grandes logros, pero sin embargo, el paso del tiempo ha ido difuminando su figura entre los jóvenes lectores. El vigésimo centenario de su muerte, que se conmemora este domingo, es una buena oportunidad para recuperar al autor de clásicos de la literatura española y "uno de nuestros grandes narradores del siglo XX", como escribe Andrés Barba en el prólogo de la nueva edición de 'La saga/fuga de J. B.', la obra más emblemática de Torrente Ballester, que aparece ahora reeditada de la mano de Alianza Editorial.



El enfrentamiento cíclico entre los religiosos cuyos nombres siempre empiezan por A (Asclepiadeo, Asterisco...) y aquellos hombres cuyas iniciales son J. B. (Jerónimo Bermúdez, Jacobo Balseyro...) en el legendario pueblo gallego de Castroforte del Baralla se convierte en el hilo conductor de un "relato de relatos", dice Barba; "algunos de ellos se cuentan entre los más memorables en cuanto a la invención que ha dado la literatura peninsular".



"Tal vez se ha olvidado hasta qué punto los dilemas en torno a los cuales gira 'La saga/fuga' siguen siendo hoy los que tenemos sobre la mesa. Si hay un asunto, por ejemplo, que no ha dejado de estar presente ni un segundo es el de la identidad nacional, y no se me ocurren muchas obras de la narrativa escrita en castellano donde se aprecie mejor hasta qué punto cualquier colectividad humana es una suma de gestos contradictorios, de luchas, invasiones, secretos y traiciones, complots, realidad y mito", asegura Barba.



'Los gozos y las sombras', 'Don Juan', 'La isla de los Jacintos Cortados' y 'Crónica del Rey Pasmado' son algunos de los títulos que firmó Torrente Ballester y que vuelven a publicarse ahora para recordar a un autor que Barba compara con Dostoyevski y con Cervantes. Como en ellos, en Torrente "la sabiduría vital queda en suspenso, como si el conocimiento acumulado resultara inútil y sólo la ironía y el humor pudieran rescatar de un pesimismo más que razonable". Concluye Barba: "La literatura nace siempre en la grieta y, al igual que el humor, es la hija natural de la supervivencia".

