La batalla contra el gigante online de una librería maña que soñaba

Actualizada 13/01/2019 a las 12:40

El inminente cierre de la librería 'Los portadores de sueños' ha conmocionado a quienes durante catorce años han disfrutado de este centro de referencia, cuyo reconocimiento no ha sido suficiente para sobrevivir a los nuevos hábitos de consumo: "No reflexionamos sobre las consecuencias de las grandes plataformas de venta online", afirma su promotora, Eva Cosculluela.



Junto a Félix González, Cosculluela abrió esta librería en 2004 en una céntrica calle de la capital aragonesa. Ambos, ella, ingeniera de profesión, y él, estadístico, decidieron dejar el ritmo frenético de la consultoría en la que trabajaban y embarcarse en este sueño literario.



Desde entonces, han asesorado a clientes, algunos convertidos en grandes amigos, y han vendido libros, muchos, pero no los suficientes, y eso que más no han podido hacer. Han acogido presentaciones, actividades y talleres; han colaborado con los agentes culturales, con escuelas de escritores o festivales de música y se han movido en las redes sociales.



Por allí han pasado autores como Antonio Muñoz Molina, Rosa Montero, David Trueba o Fernando Aramburu. Y ha sido también librería de referencia para actrices como Maribel Verdú.



Han realizado un trabajo ingente que en 2012 les hizo ganadores del Premio Librería Cultural de la Confederación Española de Gremio y Asociaciones de Libreros y que, en este tiempo, se ha traducido en un reconocimiento de su buen hacer, pero no en una rentabilidad que les permita continuar.



Y eso, reconoce Cosculluela, ha pesado mucho en su decisión.

"Si dijeras que nos falta inversión en publicidad porque no nos conocen o que tenemos que ser más activos, habría quedado margen de mejora. Pero, de verdad, no se nos ocurre qué más hacer sin traicionar el espíritu de la librería", reflexiona.



Para ella, la verdadera causa del cierre, y que al mismo tiempo dificultan la supervivencia de otras librerías que se ven en la misma situación, son los nuevos hábitos de ocio y de consumo.



"Vivimos en un momento en el que todo va muy rápido, vemos una cosa que nos gusta y, en lugar de bajar a la tienda, preferimos hacer clic y tenerlo en casa al día siguiente. Lo hacemos y no reflexionamos acerca de las consecuencias; esto implica una pérdida del tejido comercial de la ciudad, y en este caso cultural".



Pero las nuevas tecnologías tienen también su lado positivo en el sector. "Depende del uso", precisa. De hecho, tanto Eva Cosculluela como Félix González han desarrollado a nivel gremial y asociativo herramientas que actualmente facilitan y agilizan el trabajo a muchos libreros de todo el país.



Desde su librería, además, han sido muy activos en las redes sociales y han vendido ejemplares en su tienda online.



Pero, pese a esta dedicación digital, no pueden competir con las grandes plataformas de venta online, un obstáculo que para 'Los portadores de sueños' ha sido insalvable.



"Si alguien compra un libro en Amazon, le llega gratis mañana a casa. A mí me cobran cinco euros por enviarlo, que es el beneficio que sacas de vender un libro. Por tanto, no puedes ofrecer gastos de envío gratis, porque esa cantidad es tu beneficio. No competimos en las mismas condiciones", manifiesta.



A esto se suma el cambio de modelo de ocio, donde la inmediatez de las pantallas roba tiempo al "sosiego" que requiere un libro.



"Ahora estamos viendo algo en la tele, mientras contestamos un wasap y vemos Facebook. Ya no nos queda tiempo para leer, que es una actividad exigente que requiere atención y concentración, y por tanto, cierta calma", precisa.



Una nueva realidad que dificulta la supervivencia de nuevas librerías, pese al esfuerzo y entusiasmo de sus propietarios.



"La decisión final y total la hemos tomado en diciembre, pero no ha sido improvisada. Hemos valorado las opciones, como la entrada de más socios, el cooperativismo o cambio de local, pero lo hemos descartado porque esto es una cosa estructural", resalta.



'Los portadores de sueños' encara ya su recta final y cerrará el 24 de enero, pero lo hará con "buen sabor de boca", recordando los grandes momentos vividos en la calle Jerónimo Blancas.



"Han sido catorce años maravillosos y han pasado cosas estupendas, hemos conocido gente increíble". Así que, como concluye Cosculluela, mejor terminar "con una celebración que con una lágrima".

Etiquetas Zaragoza

Selección DN+