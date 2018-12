Actualizada 21/12/2018 a las 14:14

El director en funciones de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva, ha asegurado que está "muy satisfecho y liberado" tras la elección del pasado jueves del nuevo director de la institución, Santiago Muñoz Machado.

"Desde que anuncié hace tres meses que no me presentaba a la reelección, he trabajado intensamente, pero ahora siento una liberación por el final de un proceso", ha señalado Villanueva durante la presentación de las nuevas palabras en el diccionario digital de la RAE.

El todavía director -lo será hasta el primer pleno del 10 de enero-ha afirmado que lo que le queda en el cargo "va a ser suave en relación a otros momentos" que ha pasado durante su mandato. "Si me ven afectado, no es por el proceso electoral, que ha terminado magníficamente", ha concluido con humor.

Si te interesa la educación y los planes en familia, apúntate al boletín de los jueves de Sonsoles Echavarren Quiero apuntarme

Selección DN+