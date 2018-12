Bob Dylan actuará en Pamplona en el Navarra Arena el 25 de abril

Actualizada 21/12/2018 a las 12:48

Bob Dylan actuará en Pamplona en el Navarra Arena el próximo 25 de abril. El mítico músico llegará así por segunda vez a la capital navarra tras su concierto de junio de 2008 en el pabellón Anaitasuna.

La gira interminable en la que lleva inmerso desde los años 80 le llevará también Bilbao, Gijón, Santiago, Sevilla, Fuengirola, Murcia y Valencia.

El músico estadounidense regresa a España con ocho conciertos en total, englobados en su gira internacional, que arrancó en 1988 y desde entonces no se detiene: con cerca de 100 actuaciones por año, Dylan vive por y para la carretera, variando las actuaciones según sus propias inquietudes artísticas.

En el último cuarto de siglo, su música ha nacido de rastrear la memoria musical norteamericana: blues pantanoso, blues eléctrico de Chicago, folk, tex-mex, 'murder ballads' o 'swing' son algunos de los géneros musicales que ha ido empastando y dando forma en su voz de lija durante todo este tiempo.



Pero ahora Dylan está obsesionado con el conocido como Great American Songbook (Gran Cancionero Norteamericano), que bucea en el jazz y el 'rhythm and blues' clásicos, previos a la eclosión del 'rock and roll', al que Dylan dio tanto dotándole de intelecto e impacto social.



Conocidos como 'american standards', las composiciones de este rico catálogo en blanco y negro fueron cantadas en los años 30 y 40 del siglo pasado por legendarios artistas como Frank Sinatra, Louis Armstrong, Bing Crosby, Billie Holiday, Glen Miller, Sarah Vaughan, Judy Garland o Dinah Washington.



Los conciertos de Bob Dylan que se podrán disfrutar en 2019 en España suponen una melancólica reivindicación de un tiempo perdido, que coincide con el de su infancia, tal vez con el de sus nostalgias no vividas.



Con más de medio siglo de actividad artística y su característica forma de combatir su mito atendiendo solo a sus pasiones y obsesiones personales, Dylan sigue siendo un icono cultural extraordinario. Con un repertorio que ha ido variando a lo largo del tiempo, el músico recorrerá su extensa discografía, sin olvidar por tanto algunos de sus grandes éxitos, considerados ya himnos y patrimonio de la cultura histórica musical.

Selección DN+