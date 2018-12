Enrique Iglesias anuncia su único concierto en España en 2019

Actualizada 17/12/2018 a las 10:26

Enrique Iglesias ofrecerá un concierto en el WiZink Center de Madrid el 7 de diciembre de 2019. Será la única actuación que el artista realizará en nuestro país el próximo año, según comunicado de la organización.



Las entradas generales saldrán a la venta este viernes 21 de diciembre a las 10:00 horas en livenation.es, ticketmaster.es y Red Ticketmaster (FNAC + Halcón Viajes + Viajes Carrefour). Tendrán un precio desde 50 euros más gastos de distribución.



Además, habrá disponible una preventa para usuarios registrados en www.livenation.es el jueves 20 de diciembre a las 10:00. Por su parte, los Titulares American Express podrán también disfrutar de una preventa exclusiva desde el miércoles 19 de diciembre hasta el viernes 21 de diciembre a las 10:00 horas.



Con diez discos a sus espaldas, Enrique Iglesias ha vendido más de 170 millones de álbumes, llegando a ser disco de multiplatino en la mayor parte de los territorios. Sus últimos cuatro singles, 'El baño', 'Nos fuimos lejos' (junto a Descemer Bueno y El Micha), 'Move to Miami' con Pitbull y su colaboración con el DJ noruego Matoma, 'I don't Dance (Whithout you)', han vuelto a romper las listas.



El artista, que no deja de enlazar éxito tras éxito, se ha convertido en el cantante que ha alcanzado más veces el nº 1 de la lista 'Hot Latin Songs' de Billboard, 27 en total, y ha liderado también otras listas Billboard en más de 100 ocasiones.

