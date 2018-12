Rosalía considera importante "reivindicar el poderío femenino" en la sociedad

Actualizada 07/12/2018 a las 22:49

La cantante española Rosalía, ganadora de dos Grammy latinos por 'Malamente', alega en defensa del género urbano que se debe hacer música "sin prejuicios" y considera importante "reivindicar el poderío femenino" en la sociedad.



En entrevista, Rosalía dijo que tiene "muchas referencias a la hora de hacer música", y señaló que no cree que haya "una música mejor que otra".



"Siempre lo explico así, porque lo siento de corazón", señaló la cantante, de 25 años, para quien los temas del genero urbano son una inspiración, "al igual que la música clásica o el flamenco", según afirmó.



"Malamente", su primer disco, es precisamente una fusión de flamenco y ritmos urbanos.



Te puede interesar





En su opinión, hacer "música con esa visión desprejuiciada", le permite llegar a "un público amplio" y "conectar con la gente" de todo el mundo.



"Ante todo pienso en eso: en compartir mi música y que llegue a los demás", recalcó la cantante, que en noviembre lanzó su segundo disco 'El mal querer' y que en Miami ha ofrecido un concierto íntimo como parte de un proyecto artístico en el centro cultural Faena.



Sin embargo, la joven artista que ha revolucionado la industria de la música en español en los últimos meses aclaró que ella también muestra su lado "más reivindicativo" en sus temas poniendo de manifiesto el papel "de la mujer fuerte y poderosa".



Tras trabajar con grandes exponentes de la música urbana, como C. Tangana y J Balvin, la joven de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) acaba de estrenar el videoclip de su canción "Bagdad", ambientado en el homónimo y emblemático cabaret de la capital catalana.



En esta ocasión, utiliza la melodía de "Cry Me a River", la canción de Justin Timberlake, y mezcla los aires clásicos del Orfeón Catalán con el flamenco y el pop.



Según contó, participar en este proyecto y dar vida a una mujer "que se ahoga en sus propias lágrimas" fue todo un reto, ya que tuvo que pasarse más de un día llorando.



"Tuve que llorar durante más de 24 horas, fue durísimo, pero a nivel de interpretación fue todo un reto y lo disfruté", indicó sobre su personaje, "que toca fondo y que, mediante la espiritualidad y el rezo, busca la claridad de la situación".



La cantante dijo que ese vídeo no es más que un reflejo de la vida, "donde todo el mundo ha tenido sus alegrías y sus penas".



"Esa es la vida: yo he tenido mis amores, mis desamores, y cualquier persona ha pasado por eso", agregó.



Rosalía, ganadora de dos premios Grammy latinos, ha encontrado en Los Ángeles su fuente de inspiración para seguir creando nuevos sonidos, por eso -dice- le "apetece mucho" vivir a caballo entre Barcelona y esa ciudad californiana.



"Ahí hay una serie de músicos y artistas que me inspiran, y con los que resulta muy interesante trabajar ya que uno se puede empapar y aprender de ese entorno", agregó la artista, que ya ha compartido estudio en esa ciudad con algunos destacados productores como Pharrell.



Su último trabajo discográfico ha tenido una buena acogida y algunas publicaciones internacionales, como The New York Times, han situado a "El mal querer" entre los mejores álbumes que se han estrenado este año.



La también compositora, que se confiesa "muy inquieta y muy curiosa por todo tipo de culturas", confirmó que, a lo largo del próximo año, va a dar conciertos en México, Chile y Argentina.



"Agradecida con el cariño y el apoyo de su público" latinoamericano, la joven española no descarta ampliar sus actuaciones y realizar una extensa gira de presentación por la región.



"Se van a seguir desvelando más sorpresas, pero la verdad es que quiero ir ahí y poder tocar porque siempre siento mucho cariño", manifestó.

Etiquetas Música

Selección DN+