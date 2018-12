Alberto San Juan: "Mientras estamos con las banderas no estamos con los recortes"

Actualizada 01/12/2018 a las 11:59

Contestatario, comprometido y a menudo controvertido, Alberto San Juan convierte la historia reciente de España en "un mal sueño" de Juan Carlos I en 'El rey', una película que plantea interrogantes sobre el papel del monarca emérito en episodios como la Transición o la Guerra del Golfo.

Adaptación de una producción homónima para el Teatro del Barrio, al que desde hace años dedica toda su energía, 'El rey', admite San Juan, tal vez no habría podido hacerse hace ocho años, cuando su figura era "intocable", pero al mismo tiempo, advierte, "el clima actual es más represivo".

"El sistema está en peligro, el sistema se defiende. Hace ocho años a Dani Mateo no le habrían llevado a declarar por hacer un chiste de la bandera de España", dice, "pero mientras estamos con las banderas no estamos con los recortes, los desahucios o la explotación laboral".

La película, que se estrena el próximo 5 de diciembre, es deudora en su puesta en escena de su origen teatral, como lo fue 'B, la película' (2015), adaptación de otro montaje de San Juan para el Teatro del Barrio, 'Ruz-Bárcenas', sobre la caja B del PP.

El propio San Juan da vida a Franco, a Adolfo Suárez o a Rodolfo Martín Villa, "fantasmas" que asedian en sueños a Juan Carlos I. Luis Bermejo es ese rey angustiado que repasa su vida desde su infancia y su educación bajo control de Franco hasta la abdicación en su hijo. Y Willy Toledo alterna papeles como Felipe González, Juan Luis Cebrián o Salvador Puig Antich.

El ganador de un Goya a mejor actor por 'Bajo las estrellas' y copresentador, junto a Toledo, de una de las galas más polémicas que se recuerdan, la del 'No a la guerra', certifica que en la película "no hay un solo dato que no haya sido publicado previamente en más de un libro".

Otra cosa es que todo haya sido demostrado. En esos casos, matiza, la información aparece entre interrogantes, porque sólo hay "indicios".

"No está claro hasta qué punto el Rey sabía que Tejero iba a entrar en el Parlamento el 23-F -entre otras cosas porque el Estado no desclasifica los documentos que podrían demostrarlo, puntualiza- pero sí sabía que PSOE y Alianza Popular querían hacer una moción de censura para expulsar a Suárez y poner en su lugar a (Alfonso) Armada, un militar", señala.

San Juan también saca a relucir el pago de comisiones por parte del grupo KIO a políticos e intermediarios españoles durante la Guerra del Golfo, un caso en el que fue condenado el administrador privado del Rey, Manuel Prado y Colón de Carvajal.

O el papel jugado por Estados Unidos en el asesinato de Carrero Blanco, un asunto que abordó la periodista Pilar Urbano en el libro 'El precio del trono'.

En el relato predomina el texto y las referencias históricas, aunque suavizados con una carga de humor.

"Hemos quitado texto, y aún así hay mucho", concede su autor, "y también se han quitado chistes que en cine no iban a sostenerse".

La historia arranca con la constatación de que en 2014, con la abdicación del rey, se cerró el ciclo histórico del 78.

"El ciclo que comienza con la Constitución del 78 está agotado, otra cosa es que siga caminando como un muerto viviente", considera San Juan. "Estamos en un punto de inflexión, con dos fuerzas en pugna, las reaccionarias, que no solo quieren mantener el estado de las cosas, sino retroceder más en derechos y libertades, y las progresistas, que quieren profundizar en la democracia".

'El rey' pretende ser una aportación al debate y despertar la curiosidad del público por todas las preguntas que quedan por responder.

Etiquetas Cine

Selección DN+