Un pamplonés de 15 años presenta su primera novela en la Biblioteca de Navarra

Actualizada 08/11/2018 a las 12:29

El pamplonés Raúl Carrasco Echeverría, de 15 años, presenta su primera novela en la Biblioteca de Navarra. El acto será este sábado en la Biblioteca de Navarra.

La obra, 'Odisea al espacio', editada por Ediciones Atlantis, se inspira en las obras de Julio Verne, ambientada en un futuro cercano y que combina divulgación, acción y aventura.

Ya desde niño, Carrasco ha escrito relatos y ha obtenido premios, como el del Concurso literario infantil del ayuntamiento de Pamplona 2016-2017 y el Concurso literario juvenil del ayuntamiento de Ansoáin 2018.

Su inspiración desde siempre han sido autores como Julio Verne o Isaac Asimov, además de películas de aventuras y ciencia ficción clásicas como ‘Regreso al Futuro’.

ENTREVISTA

¿Qué edad tenías cuando comenzaste a escribir?

Comencé ha realizar mis propios relatos hace cuatro años, que normalmente tenían una extensión de 40 páginas. Aunque es verdad que cuando era más pequeño me gustaba continuar algún capítulo de varios libros que me encantaban.

¿Qué te inspiro a escribir esas primeras páginas?

Mi pasión por la literatura comenzó desde pequeño. Me encantaba disfrutar con los personajes y la historia de una novela. Y entonces me pregunté… ¿y por qué yo no creo mis propios personajes y mi propia historia? Y me puse como reto escribir una novela de mi genero favorito (aventuras, ciencia ficción), inspirándome en autores del genero como Julio Verne.

¿Qué hay de Raúl Carrasco en el protagonista de la novela?

Mucho. La protagonista, Caroline, es un personaje con una personalidad que yo pienso que se parece en algo a la mía. Quise crear un personaje que, aun teniendo sus diferencias, fuera parecido a mí en varios temas, como puede ser en su profesión (la joven es bióloga, trabajo que me gustaría realizar de mayor) o en su forma de ser (ella es astuta, inteligente, buena persona y con mucha personalidad) Y aunque es ella quien tiene más rasgos míos también es posible observar algunos en otros personajes.

Escribir una novela requiere tiempo y dedicación. ¿Cómo ha sido compaginarlo con los estudios?

No he tenido muchos problemas, la verdad. Normalmente saco muy buenas notas y no necesito de mucho esfuerzo para sacarlas. Simplemente, cuando tenía tiempo libre, me ponía a escribir. Y así, dedicando un poco cada día durante un año y medio, he conseguido terminarla.

¿Qué significa para ti ver 'Odisea al pasado' publicada?

Un hito. Soy consciente de lo difícil que es publicar una novela y saber que lo has conseguido es… ¡impensable! Estoy muy contento.

