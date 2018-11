Camila Cabello, Ariana Grande y Drake, entre los favoritos de los MTV en Bilbao

Actualizada 03/11/2018 a las 11:14

La MTV Music Week Bizkaia, que ha ofrecido actuaciones y conciertos durante toda la semana en el territorio, concluye este domingo con la celebración en el BEC de Barakaldo de la ceremonia de entrega de los premios MTV EMA, los galardones a nivel europeo que otorga la cadena televisiva americana.



La cantante Camila Cabello, con seis nominaciones; Ariana Grande y el rapero Post Malone, con cinco cada uno; y Dua Lipa, Shawn Mendes y el rapero Drake, con cuatro, han concentrado el mayor número de nominaciones en las principales categorías. Los cinco artistas con más nominaciones acumuladas (Cabello, Grande, Lipa, Drake y Malone) se jugarán el premio en el apartado central al Mejor Artista del Año.



La velada dará comienzo a las 21.00 horas, será emitida en directo en España por los canales MTV, Comedy Central y Paramount Network y llegará a 180 países y más de 500 millones de hogares.



Dentro del capítulo de nominaciones, en la categoría de Mejor Artista Local, en este caso España, concurrirán en esta edición los vizcaínos Belako, la banda catalana Love of Lesbian, las cantantes Brisa Fenoy y Rosalía y el grupo indie murciano Viva Suecia.



A la categoría de Mejor Canción concurren Ariana Grande, Bebe Rexha, Camila Cabello, Drake y Post Malone. A la Mejor Actuación en Vivo han sido seleccionados los cantantes Ed Sheeran, Pink y Shawn Mendes y los grupos Muse y The Carters.



En el apartado de Mejor Artista Rock están nominados este año los grupos 5 Seconds Of Summer, Foo Fighters, Imagine Dragons, Muse y U2. El Mejor Artista Alternativo saldrá del quinteto de nominados Fall Out Boy, Panic! At The Disco, The 1975, Thirty Seconds To Mars y Twenty One Pilots.

Finalmente, el Mejor Artista de Hip-Hop se lo jugarán Drake, Eminem Migos, Nicki Minaj y Travis Scott. En el apartado de música electrónica están nominados David Guetta, Calvin Harris, Martin Garrix, Marshmello y The Chainsmokers. Por otro lado, la cantante estadounidense Janet Jackson, hermana del fallecido Michael, será homenajeada durante la gala y recibirá el premio "Icono Global".

PRESENTADORES

La cadena ha confirmado que entre los presentadores y artistas que actuarán durante la ceremonia de entrega se encuentran la cantante y actriz californiana Hailee Steinfeld, que será la principal conductora, las cantantes Nicki Minaj, Halsey y Rosalía, y los actores Michael Peña y Diego Luna.



La nueva estrella del pop latino Sofía Reyes inaugurará la alfombra roja con su actuación, además de presentar un premio durante el show. El listado de interpretes confirmado incluye también a Little Mix, Bebe Rexha, David Guetta, Jason Derulo o Anne-Marie.

Asimismo, han confirmado intervenciones musicales el grupo Panic at the Disc, la reciente ganadora del 'grammy' a la Artista Revelación, Alessia Cara, la banda londinense Bastille junto al dj y productor musical Marshmello, y el dúo de música pop Jack Jack.



También se encargarán de presentaciones y entregas de galardones, en alguna de las categorías previstas, las actrices Lindsay Lohan y Debby Ryan, la cantante y actriz brasileña Anitta, la intérprete Ashlee Simpson, el actor y músico Evan Ross, la modelo Jourdan Dunn y el actor Terry Crews.

SORTEO ENTRADAS

Para asistir a la ceremonia en butacas de primera fila, la cadena sorteó ha repartido un total de 2.500 entradas entre candidatos que tuvieron que presentarse a un casting para demostrar sus cualidades como fans y admiradores.



Por otro lado, alrededor de otras 40.000 personas se inscribieron para optar al sorteo de 6.500 entradas para asistir a la gala a precios de entre 35 y 65 euros, en función de si las localidades son de visibilidad reducida o completa. A la ceremonia se espera que acudan en torno a 10.000 personas.

Etiquetas Conciertos

Bilbao

Selección DN+