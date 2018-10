Actualizada 23/10/2018 a las 12:51

Mario Casas ha dado "todo" física y emocionalmente para meterse en la piel de Francesc Boix, el apátrida comunista que interpreta en 'El fotógrafo de Mauthausen', un "héroe" que le ha servido para descubrir la historia de los españoles en los campos de concentración nazis: "Tendemos a olvidar la historia", explica.



Rodada durante 38 días en platós de Cataluña y en los exteriores en un campo de concentración en Hungría, 'El fotógrafo de Mauthausen' se estrena este viernes para retratar al joven Francesc Boix, un catalán recluso en Mauthausen que consiguió eludir el sistema guardando negativos fotográficos que dieron cuenta del horror nazi.

"Me sentí un ignorante cuando me llega este guion y empiezo a documentarme sobre los españoles en los campos de concentración, lo que fueron y lo que han conseguido", explica Casas en una entrevista con Efe, realizada en Madrid en la sede de la exposición "Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos".

"Me parece que hay que ser conscientes y hay que mirar un poquito para atrás y que te cuenten la historia de los españoles en los campos de concentración y de lo que lucharon para tener lo que ahora tenemos en la actualidad nosotros. Tendemos a olvidar la historia", continúa Casas (A Coruña, 1986).

Con la ayuda de un grupo de prisioneros españoles que lideran la organización clandestina del campo de concentración de Mauthausen, Francesc Boix, un preso que trabaja en el laboratorio fotográfico del campo, arriesga su vida al planear la evasión de unos negativos que demostrarán al mundo las atrocidades cometidas por los nazis en el infierno del campo de concentración nazi, situado en Austria.

Miles de negativos que muestran desde dentro toda la crueldad de un sistema perverso. Las fotografías que Boix y sus compañeros lograron salvar fueron determinantes para condenar a altos cargos nazis en los juicios de Nuremberg en 1946, en el que Boix fue el único español que asistió como testigo.

"Gracias a su personalidad consiguió robar unos negativos, esconderlos por el campo en distintos sitios como está en la película, sacarlos también de distintas maneras del campo y después en el juicio en Nuremberg cuando se acabó la guerra acusar a los dirigentes nazis", comenta Casas sobre este personaje "carismático" que siempre tenía una "sonrisa" en el infierno alemán.

Aunque Boix, que en la posguerra explotó comercialmente las fotografías, no fue el único español ni el primero en eludir el control de los nazis para esconder esos testimonios fotográficos, tal y como relata David Wingeate Pike en "Dos fotógrafos en Mauthausen, Antonio García y Francesc Boix" (Ediciones del Viento).

Según la investigación del historiador británico, cuando Boix llegó al laboratorio fotográfico de Mauthausen, en octubre de 1942, ya llevaba allí diecisiete meses otro español, Antonio García, que estaba escondiendo copias secretas de algunas de las fotografías que revelaba.

Las mismas que, cuando fue internado en el hospital en febrero de 1945, le fueron sustraídas por Boix, que llegó a ser kapo (jefe de un grupo de presos) en Mauthausen, donde, según Pike, mostró un comportamiento conflictivo con sus compañeros y adulador hacia sus captores.

Mar Targarona, directora de "El fotógrafo de Mauthausen", explica a Efe que García estuvo con Boix en el laboratorio fotográfico -llamado Erkennungsdienst- de Mauthausen, aunque esta cinta, con guion de Alfred Pérez-Fargas y Roger Danés, se centra en la figura del primero.

"Yo me he centrado en Francesc Boix. Todos los personajes de su alrededor están inspirados en personajes reales, pero hemos hecho puzzles, es decir, de un personaje hemos cogido una parte, y de otro, otra. De hecho, no hay ninguno más que tenga ningún nombre de los que estuvieran en el campo para evitar posibles problemas", argumenta Targarona.

Añade que hay "miles de historias para contar" y que hay un "reconocimiento generalizado" hacia Boix, "un poco héroe" en Mauthausen: "Supongo que la historia depende de quién la cuenta".

"Creo que los españoles estaría bien que conociéramos un poco nuestra historia y que sepamos que hubo presos españoles en Mauthausen. Es algo que ocurrió y que no debería volver a ocurrir", concluye la directora, actriz y productora catalana.

Alain Hernández, Macarena Gómez y Richard Van Weyden completan el reparto de esta producción sobre la historia de Boix en Mauthausen, un campo por el que pasaron 7.000 españoles hasta su liberación en 1945.

