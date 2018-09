La Sinfónica de Euskadi aterriza en Pamplona

Actualizada 28/09/2018 a las 09:13

La Orquesta Sinfónica de Euskadi (OSE) inauguró ayer su temporada 2018-2019 con un concierto dirigido por Robert Treviño en el que se pudo escuchar Passacaglia, del compositor austríaco Anton Webern, Hilarriak, del compositor vasco Ramón Lazkano y la Sinfonía nº2 del finlandés Jean Sibelius. La Orquesta Sinfónica de Euskadi ofrecerá en Pamplona un total de diez conciertos para los que ya se pueden conseguir las entradas (10-35 euros) en la página web de la formación musical (es.euskadikoorkestra.eus), en la página web de Baluarte (www.baluarte.com) o en la taquilla del auditorio. La formación musical hace, además, una apuesta por el público de menor edad ofreciendo la oferta Última hora joven, que permite a los menores de 30 años adquirir entradas al precio de 10 euros, en cualquier zona de la sala, durante los treinta minutos previos al espectáculo.



Sumando público



Esta orquesta “ha dado un salto muy importante hacia arriba”, aseguraba ayer su director general, Oriol Roch, durante la presentación de la temporada en Pamplona. “Hemos crecido en número de abonados”, comentaba orgulloso de una cifra que a día de hoy se sitúa en “1.348 abonados”. Robert Treviño, director titular de la OSE, que dirigirá seis de los diez conciertos, recalcaba ayer que “esta orquesta es rematadamente buena”. El maestro estadounidense anunció en junio que prolongaba su contrato con la formación musical hasta el año 2022 (finalizaba en 2020). “Disfruto mucho del trabajo con la Orquesta Sinfónica de Euskadi”, reconocía una de las principales razones para seguir al frente de la OSE.



La programación para esta nueva temporada se centra en dos conceptos claves; las variaciones y los compositores. “Las variaciones han sido utilizadas por muchos compositores”, argumentaba su importancia Treviño, mientras explicaba que consisten en “un tema principal que se va modificando durante el transcurso de la obra”.

“Tienen un mensaje filosófico”, las comparaba con la vida. “Tenemos una familia diferente, diferentes amigos y valores, pero todos nacemos y morimos”. “En la música son inevitables porque no puedes presentar una pieza musical que no cambie mínimamente durante su desarrollo”, explicaba.



Consciente de que en la historia de la música ha sido constante la presencia de compositores que “han trabajado las variaciones” y que “no fueron bien considerados al principio de su carrera”, Treviño destacaba ayer la presencia en el programa de estos músicos, que acabaron siendo “maestros”, y en los que también se ve esa evolución. “Espero que el público se de cuenta de que eran genios desde el principio, solo que no nos habíamos dado cuenta”, deseaba.

Próximo concierto Fecha. 6 de noviembre.

Lugar. Auditorio Baluarte. Pamplona.

Horario. 20 horas.

Director. Christian Lindberg.

Solista. Christian Lindberg (trombón) en The tale of Kundraan.

Programa. On the Waterfront de Leonard Bernstein (23'), The Tale of Kundraan de Christian Lindberg (15') y Sinfonía nº3 de Jean Sibelius (32').

Entradas. 10- 35 euros. Oferta Última Hora Joven para los menores de 30 años.

