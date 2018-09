26/09/2018 a las 06:00

En sus primeros meses de existencia, el Navarra Arena tendrá ocasión de mostrar la versatilidad con la que fue diseñado. Las doce actividades que están prevista harán que el polideportivo se luzca como frontón, pista de motocross, pabellón de gimnasia rítmica, pista de hielo o pabellón.

Los conciertos llegarán de la mano de un rockero como Rosendo, un cantante pop como Pablo López, una banda de tributo a Queen y un violinista que ha convertido su instrumento en un espectáculo, como es Ara Malikian.

Los jóvenes tendrán una jornada de deportes electrónicos y los niños un concierto con canciones en euskera. Y el techo del Navarra Arena se convertirá en una carpa de circo para Toruk, el espectáculo del Circo del Sol para el que han salido a la venta 42.000 entradas.

La final Masters Codere de pelota abre el pabellón

La pelota es la encargada de abrir el próximo sábado el nuevo pabellón, con la final del Masters Codere, en un frontón que fue probado el 17 de julio por pelotaris de Aspe y Asegarce. Este miércoles y este jueves se disputan en el Labrit las semifinales, que enfrentarán a Elezkano-Rezusta con Olaizola II-Imaz y, en la segunda, a Ezkurdia y Zabaleta frente a Urrutikoetexea y Martija. De estos dos partidos saldrán los finalistas del Masters. Antes, se disputará el partido entre Retegi BI - Ruiz y Peña II - Mariezkurrena II.

Fecha 29 de septiembre, 17.00 horas. Aperturas de puertas: 16.30. Acceso: puerta A. Entradas, de 10 a 40 euros, agotadas.

Espacio de ferias con el I Outlet Navarra Motor Show

El Navarra Arena se pondrá a prueba como espacio para ferias en la segunda actividad prevista con el primer Outlet Navarra Motor Show, organizado por Grupo Mundomovil se celebra en Navarra Arena del 4 al 7 de octubre. Más de 300 vehículos de ocasión de todas las marcas, exposición de últimos modelos, simuladores de realidad virtual, atracciones e hinchables.

Fecha Del 4 al 7 de octubre, de 10 a 20 horas entrada libre.

Rosendo se despide con el primer concierto del Arena

Rosendo Mercado tiene 64 años y una larga carrera a sus espaldas. Es una referencia del rock español, tanto por su paso por Leño como por su carrera en solitario. En marzo anunció que lo dej dejarlo en lo más alto”, señaló un comunicado que matizaba que se trata de “un respiro en un camino”. En esta gira, que ya ha pasado por Burlada y Cascante, le toca estrenar el Navarra Arena en el capítulo musical y probar cómo suenan en el pabellón temas como Agradecido, Flojos de pantalón, Pan de higo...

Fecha 20 de octubre, 22 horas. Acceso: puerta A y acceso a pista. Entradas: 30 euros (agotada grada, disponible pista).

Acrobacias en moto en el Mini Lurauto X Gravity

El tamaño del nuevo pabellón le permite albergar un espectáculo como el que llegará a finales de octubre, en el que algunas de las estrellas del Freestyle Motocross mostrarán la evolucion de este deporte extremo. Una oportunidad única para ver a Tom Pagès, Josh Sheehan, Taka Higashino, Maikel Melero, Dany Torres, Edgar Torronteras… 200.000 w de iluminación led y sonido, 100 m2 de pantallas gigantes, 40 toneladas de estructura, 6 rampas, 1.000 m3 de tierra para dar un gran espectáculo.

Fecha 27 de octubre, 20.30 horas. Acceso: puertas A y C. Entradas: 27, 32, 35, 38, 45 y 100 euros.

El recuerdo del concierto de Queen en Wembley en 1986

El grupo argentino God Save the Queen/Dios Salve a la Reina visita Pamplona con una ambiciosa producción para el espectáculo Wembley’86, en el que reproduce el concierto de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon en el estadio londinense. La banda ofrece una segunda oportunidad de vivir el espectáculo para quienes no pudieron estar presentes en Wembley. Pablo Padín, en el rol de Freddie Mercury, impresiona con su parecido vocal y físico, logrando crear durante dos horas la magia de que Freddie Mercury aún está vivo.

Fecha 3 de noviembre, 22.00 horas. Acceso: puertas A y acceso a pista. Entradas: 29, 33, 35 y 40 euros euros.

‘Revolution on ice’, el gran espectáculo sobre hielo

El Navarra Arena se convertirá en una pista de patinaje sobre hielo para que Javier Fernández estrene en Pamplona Revolution on Ice, el mayor espectáculo de patinaje sobre hielo nunca antes visto en España. Un show revolucionario, con un formato 360º y una producción audiovisual donde el patinaje y la música se fusionan y que contará con la presencia de campeones del mundo, auténticos artistas del hielo de distintos países, acróbatas, y en definitiva un elenco de altísimo nivel que hará vibrar de emoción al público.

Fecha 10 de noviembre, 20.30 h. Acceso: puertas A y C. Entradas: 15, 20, 30, 48, 58, 68, 85 y 120 euros.

NavarrEsports: Infoday deportes electrónicos

Los deportes electrónicos llegan en noviembre al Navarra Arena con un jornada que se iniciará con la celebración de varias charlas sobre los deportes electrónicos, a cargo de diferentes especialistas, y, posteriormente, se realizarán competiciones de League of Legends, Clash Royale y Mario Kart 8 (Nintendo Switch). Para participar en la jornada será necesario inscribirse previamente en la página web del Instituto Navarro de Deporte y Juventud a partir del 1 de octubre. Para tomar parte en la competición, además, es necesario tener entre 14 y 30 años.

Fecha 17 de noviembre. Programa completo por determinar.

Pablo López vuelve con ‘Camino, fuego y libertad’

Pablo López vuelve a Pamplona con su nuevo disco Camino, fuego y libertad. Un disco con once temas más íntimos y emocionales en los que no pierde la magia de contar historias. Se trata de un nuevo trabajo de Pablo López, el más íntimo y emocional de su carrera. Lo hace sin perder la magia de contarnos historias que deseamos escuchar pausadamente de principio a fin y acompañadas por grandes melodías, arreglos y una composición magistral, así como su inconfundible manera de acariciar el piano.

Fecha 24 de noviembre 21 h. Acceso: puertas A y C. Entradas: 28, 32, 38, 42, 45 y 90 euros.

Campeonato de España de Gimnasia Rítmica de Conjuntos

Más de 1.000 gimnastas de más de 100 clubes de las diferentes federaciones autonómicas acudirán al Navarra Arena para participar en el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica de Conjuntos en todas las categorías: benjamín, alevín, infantil, junior, senior y primera categoría. El calendario del campeonato comenzará el jueves 13 de diciembre con los entrenamientos. El viernes y sábado se abrirán las puertas al público para la competición, así como el domingo día 16, para las finales.

Fechas 14 a 16 de diciembre. Horarios y entradas por determinar.

Ara Malikian y ‘The incredible world tour of violin’

El estadio pamplonés se convertirá vísperas de la Navidad en un corral de comedias para recibir la gira mundial del último disco de Ara Malikian. Esta idea de los espacios escénicos del siglo XVII es el leitmotiv del violinista en esta segunda parte de la gira, el hilo conductor que va a empastar todo el espectáculo, el lugar en el que Malikian desgranará su música.Trasladará al público de los grandes recintos al siglo XVII español con una cuidada escenografía basada en los corrales de comedias característicos del Siglo de Oro. El violinista libanés de ascendencia armenia es uno de los habituales de los escenarios navarros en su vertiente clásica, didáctica, humorística o, como es este caso, espectacular.

Fecha 22 de diciembre 21 h. Acceso: puertas A y accesos a pista. Entradas: 32, 38, 42, 55 euros.

Gigantes y kilikis en ‘Ene Kantak Jai Erraldoia’

Ene Kantak presenta su festival gigante, Jai Erraldoia. En esta ocasión, el grupo estará acompañado de 32 gigantes de siete comparsas de gigantes y kilikis de Navarra. Participarán las comparsas de la Txantrea, San Jorge, Villava, Irur-tzun, Aoiz, Espinal y Mendillorri. En este espectáculo habrá nuevos personajes y se podrán bailar las coreografías de las nuevas canciones, además de disfrutar de los temas más populares. En esta nueva aventura, Nere y Eneko harán un viaje al centro de la Tierra junto con Satorjator. En él cuestionarán el uso de las nuevas tecnologías y el tiempo que quitan para estar con los amigos o la familia. No se dejarán de lado, como en otras ocasiones, temas como el medio ambiente o la igualdad de género.

Fecha 22 de diciembre 21 h. Acceso: puertas A y accesos a pista. Entradas: 12 euros (13 euros adulto + menor de 18 meses).

El Circo del Sol llega con su espectáculo ‘Toruk’

El Circo del Sol llegará por primera vez a Pamplona con el espectáculo Toruk, estrenado en diciembre de 2015 en Bossier City, Luisiana, y que es uno de las funciones que la compañía de origen canadiense mantiene en gira. Con el subtítulo de El primer vuelo, transporta al espectador al mundo de la Pandora de la película Avatar de James Cameron, en un escenario visualmente impactante. Se trata de una odisea narrativa a través de un mundo de imaginación, descubrimientos y posibilidades con una fusión de técnicas, desde las marionetas.

Fechas 6 de febrero 2019 (21.30 h), 7 de febrero (21.30), 8 de febrero (17:30 y 21.30), 9 de febrero (17.30 y 21.30) y 10 de febrero (13 y 17). Acceso puerta A y C. Entradas entre 41,50 y 82 euros, gastos de gestión incluidos, según funciones. Ticketmaster advierte que las entradas tienen un “precio dinámico”.

