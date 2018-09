Lola Dueñas y Anna Castillo hacen un 'Viaje al cuarto de una madre' en San Sebastián

Actualizada 24/09/2018 a las 12:49

Lola Dueñas y Anna Castillo, protagonistas de la ópera prima de Celia Rico Clavelino 'Viaje al cuarto de una madre' que participa en la sección Nuevos Directores del Festival de San Sebastián, han explicado este lunes 24 de septiembre que tienen "mucha esperanza" y ven "luz" para el futuro de la mujer en el cine en busca de la igualdad en el sector.



"Es cierto que yo noto esa falta de paridad en mi vida, pero vienen nuevas generaciones muy fuerte", ha explicado Dueñas, quien recuerda que este trabajo con Rico ha supuesto la primera vez que rueda a las órdenes de una mujer en España tras 20 años de carrera.



Castillo reconoce "haber tenido más suerte", pues además de trabajar para Bollaín, también es habitual de las películas de 'Los Javis', que "apuestan por una ficción para mujeres con elencos femeninos". "Pero miro los números, las estadísticas y alrededor, y queda muchísimo curro", han señalado.

'Viaje al cuarto de una madre' cuenta la historia de una mujer que debe afrontar las ganas de salir de casa de su hija para buscar nuevas experiencias. La opresión de un pueblo pequeño y la reciente pérdida de su padre llevará a la joven a enfrentarse a su madre para conseguir viajar a Londres.



Dueñas ha señalado que su personaje es alguien a quien "quiere y comprende", pero también genera "asfixia". "Por un lado me fascinaba, esa madre que se dedica en cuerpo y alma a su hija, es algo desconocido, pero a la vez es una pesada que no la deja un momento de intimidad: me parece un espanto", ha señalado.



Castillo también piensa que su personaje es "más fácil de identificar" para el público puesto que es alguien que quiere "abandonar el nido, y eso lo ha sentido todo el mundo en algún momento de su vida". "Yo he tenido siempre una madre que me ha dado libertad y claro que he tenido esa sensación de volar y que te echen de menos", ha reconocido.

El rodaje de le película se llevó a cabo en el pueblo sevillano de dónde es original la directora. Dueñas llegó a convivir durante dos meses con los padres de Rico. La madre de la cineasta, Gloria, fue la "maestra de costura" de la actriz, que no obstante reconoce "no haber vuelto a coser un botón" después del rodaje.

LA "FRUSTRACIÓN" DE LAS REDES SOCIALES

Rico ha señalado que esta película, inspirada en su propia experiencia, juega con la idea de mostrar a su personaje 'exiliado' "de una forma desprotegida, porque solo así uno es capaz de madurar". 'Viaje al cuarto de una madre' es un constante "juego de espejos" entre Dueñas y Castillo en el que el pueblo ejerce como otro protagonista.



"Vivir allí es un arma de doble filo: cuando eres joven, sientes que todo el mundo puede opinar de tu vida y eso te puede llegar a oprimir. Pero a la vez, si te fijas en la madre, un pueblo te puede salvar, porque tienes cerca a personas que te van a ayudar en un momento determinado", ha señalado la cineasta.



Con la partida a Londres de la hija, Rico también explora la decepción de muchos jóvenes que piensan tener un futuro mejor fuera de su casa. "Quería hablar de ese mundo tan mediatizado por las redes sociales donde parece que a todo el mundo le va muy bien y tantas frustraciones genera", ha concluido.

