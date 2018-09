'Conocer Navarra' regresa a Olite para relanzar la 'Ruta del Vino'

Actualizada 21/09/2018 a las 08:22

“Relanzar la Ruta del Vino de Navarra, doce años después de su puesta en marcha y con todas las novedades con las que se ha presentado este año 2018”, es el objetivo del último número de la revista Conocer Navarra, que fue presentada este jueves en Olite por los responsables de la publicación, ante medio centenar de profesionales de los sectores turístico y vitivinícola de la Comunidad foral.



En el acto, que tuvo lugar a las 19.30 horas, en la sede del Consejo Regulador D. O. Navarra, participaron la responsable de Marketing de Conocer Navarra; Laura Jiménez Ramos; el presidente de la D. O. Navarra, David Palacios Algarra; la coordinadora editorial de la revista, Sara Sánchez Gómez; la consejera del Grupo La Información (editor de la revista) Leyre Arraiza Mendioroz y la directora del Servicio de Marketing Turístico del Gobierno de Navarra, Ana Lizarraga Dallo.



La responsable de Marketing de la revista, Laura Jiménez, quiso recordar cómo “doce años antes, en 2006, ya el nº4 de Conocer Navarra se hacía eco del nacimiento de la Ruta del Vino que, por aquel entonces incluía a doce bodegas, un museo del vino ydos empresas de enoturimo que, como la revista, fueron creciendo poco a poco”.



“Hoy, sin embargo, doce años después, la ruta ha ampliado su recorrido a todo el territorio de la Denominación, y en ella están implicados más de 90 municipios navarros y 70 empresas turísticas y vinícolas”, añadió, por su parte, Sara Sánchez. La coordinadora editorial de la revista detalló como el número de otoño de Conocer Navarra transporta al lector “de forma ensoñadora”, por un viaje literario que empieza en la Baja Montaña, en las Tierras de Javier, y lo conduce por las fortalezas de la Ribera Alta, los paisajes sureños de Ribera Baja y los tesoros medievales de Valdizarbe, para finalizar en la imprescindible Tierra Estella.



El presidente de la D. O. Navarra, David Palacios, señaló por su parte la “satisfacción de ver por fin este proyecto hecho realidad”: la ampliación de la ruta del vino a todos los municipios de la Denominación, “un proyecto para el que -señaló- es necesaria la unión y en el que, como en una uva de garnacha, todos debemos aportar nuestro granito”. “El sector vitivinícola debe creer en el turismo y dar a conocer lo que hacemos, no sólo en el campo y en la bodega, sino en el día a día”, remarcó. “Todos debemos ver el potencial que tiene esta tierra, con el vino, la gastronomía, la cultura y, sobre todo, con la gente que lo hace posible”.



“MOMENTO ENTRAÑABLE”



La consejera del Grupo La Información Leyre Arraiza quiso destacar, por otro lado, en un “momento entrañable” como es el del inicio del otoño, del mosto y de la vendimia, “la evolución muy positiva del sector vinícola en Navarra”.



Arraiza comentó que “motivos para viajar hay muchos, pero que cada vez hay más gente que recorre España para conocer sus monumentos y paisajes al tiempo que recorre sus bodegas”, y reconoció el “enorme esfuerzo” de los bodegueros navarros por dar a conocer su producto. La consejera del Grupo La Información puso además a Olite como “ejemplo de maridaje perfecto entre vino y turismo” y como un “verdadero reclamo” para “dinamizar la economía” y “atraer a gente de Navarra y de fuera de sus fronteras”.



Por último, la directora del Servicio de Marketing Turístico de Navarra, Ana Lizarraga Dallo, recordó que “el vino ha sido siempre un eje fundamental del desarrollo turístico en Navarra” y mostró una “especial satisfacción” por ver lo que el sector (consorcios, bodegas, etc.) ha sido capaz de hacer en todo este tiempo. “Proyecto de I+D+I no es sólo tecnología, sino también moscatel de grano menudo”, subrayó en alusión a las innovaciones en este campo. Y para finalizar apostó por la “campaña de otoño” (que en Navarra es “otoño de bosques y viñedos”), la temporada con mayor atractivo para el turismo nacional y extranjero.

A la vera del Irati, aves en el objetivo y San Fermín de Aldapa, en la revista

El número 52 de Conocer Navarra incluye, además de la portada y el reportaje principal sobre la Ruta del Vino, información de otros destinos turísticos de gran atractivo en la Comunidad foral.



Orotz Betelu y Olaldea son las localidades a las que la revista dedica su segundo capítulo. Ubicadas entre los valles de Arce y Aezkoa y bañadas por la fuerza del río Irati, su riqueza mineral y sus poblados bosques convirtieron a este rincón de Navarra en una pequeña potencia industrial durante siglos. Además de descubrir su patrimonio industrial, merece la pena pasear por sus cuidados caseríos blanqueados y bellos paisajes.



Navarra es también una tierra privilegiada para los amantes de la observación de aves. El fotógrafo navarro Eduardo Blanco ofrece, en el reportaje Aves en el objetivo, pautas para aquellos que deseen iniciarse en este tipo de fotografía.



La revista de septiembre hace además un guiño a una de las fiestas más populares de Pamplona, las dedicadas a San Fermín de Aldapa o, como se conocen popularmente, las de San Fermín Txikito. Indaga en sus orígenes y en cómo han evolucionado sus festejos.

Conocer Navarra sale a la venta el 23 de septiembre junto a Diario de Navarra, al precio de 3,5€. La suscripción anual cuesta 18 euros.

