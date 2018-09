La Feria del libro antiguo y de ocasión presentará unos 50.000 volúmenes

Actualizada 19/09/2018 a las 10:58

La Feria del libro antiguo y de ocasión de Pamplona se celebrará del 22 de septiembre al 7 de octubre en la Plaza del Castillo con la participación de 16 librerías provenientes de Navarra, Málaga, Madrid, Valladolid, Barcelona, Burgos, La Rioja, Zaragoza, León y País Vasco. Entre todas ellas presentarán unos 50.000 volúmenes. La feria, que alcanza este año su 38 edición, traerá una interesante oferta cultural a la ciudad ya que se trata de un producto muy especial y de coleccionista, tal y como han explicado en la rueda de prensa de presentación la concejala delegada de Economía Local Sostenible, Patricia Perales, y Kike Abarzuza, de Librería Iratxe.

Entre los libros se encuentran ‘Santo Tomas de Aquino. Prima secundae operan’, un ejemplar gótico de 1561 con los comentarios de Tomás de Vio (Cardenal Cayetano), que ha sido presentado en la rueda de prensa, y una edición del ‘Manual de Confesores’ del Dr. Navarro Martín de Azpilcueta editada en 1575.

Puesta en marcha en 1981, el Ayuntamiento de Pamplona ha venido apoyando esta iniciativa facilitando el uso del espacio de la Plaza del Castillo y, en esta ocasión, además, colaborando en la comunicación y en la producción. El horario en el que permanecerá abierta será de lunes a domingo de 11 a 14 y de 17 a 21 horas, ampliándose durante media hora más los días festivos, vísperas y cuando la afluencia de público así lo requiera.

DESCATALOGADOS, SIN REEDICIONES, DE OCASIÓN, CURIOSOS, RAROS Y DE EDICIONES DE BIBLIÓFILO

En la Feria podrán encontrarse libros antiguos, que son todos aquellos impresos en épocas anteriores a la nuestra. Entre los volúmenes se encuentran los que fueron editados desde los primeros albores de la imprenta y hasta el siglo XIX, los de épocas más recientes pero que han quedado ya anticuados y aquellos que no han sido reeditados en fechas recientes. También se incluyen entre ellos los libros que ya no se encuentran en los catálogos editoriales y que se les denomina como agotados, y los descatalogado o saldados por la propia editorial y que tienen menor precio con respecto al de su catálogo denominándose libros de ocasión. Otros nombres que reciben estos libros en muchos casos olvidados y recuperados por los profesionales que acudirán a la Plaza del Castillo son los de raros, curiosos, ediciones de bibliófilo, etc.

Con respecto a los temas presentados no existe ningún tipo de restricción: desde la narrativa en general, pasando por la historia, las biografías, los viejos libros escolares, la medicina, la literatura cervantina, la cocina, los facsímiles o la militaria, hasta los libros dirigidos a los más pequeños. Una amplia y variada selección para todas las edades y gustos librescos.

De esta manera, el Ayuntamiento sigue colaborando con distintas ferias que se celebran en la ciudad como, por ejemplo también en el mundo del libro, la que se instala con motivo del Día del libro en la zona peatonal de Carlos III y Roncesvalles.

