Fernando Aramburu recoge el Premio Benjamín de Tudela por 'Patria'

Actualizada 19/09/2018 a las 08:17

El escritor vasco Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959) recibió este martes el II Premio de Novela Benjamín de Tudela impulsado por el instituto del mismo nombre de la ciudad, gracias a su novela Patria.



El escritor recibió una placa y 2.000 euros de premio de este certamen cuyo jurado está formado por alumnos de Bachiller del centro. Patria recogió el testigo de El regalo, de Eloy Moreno -vencedor de la primera edición-, gracias a su “valor literario, histórico y narrativo”, señaló el jurado, que también valoró “el reflejo del espíritu del viajero que da nombre al premio, ya que, a través de Patria, somos testigos del viaje temporal, físico e interior de todos los personajes”.



Una obra escrita en 2016 en la que Aramburu también hizo uso del flashback para hablar de la necesidad de recordar una época que abarca desde los primeros atentados de ETA hasta el cese de su actividad, e hizo un gran retrato de los protagonistas “en un viaje interior extremadamente rico en el que todos parecen víctimas y verdugos”, añadió el jurado.



Aramburu, que fue definido por los alumnos como “laborioso y disciplinado”, reconoció en su intervención que estos adjetivos le habían “llegado al alma”. Tras recordar sus raíces navarras -su madre nació en la Comunidad foral-, contó su vocación de ser escritor, un sueño que le llegó siendo adolescente y para cuyo cumplimiento ha trabajado toda su vida.



Por ello, Aramburu, que fue durante 24 años profesor en Alemania, se definió como un “esclavo complacido” de una profesión que le ha dado “bastantes alegrías, siendo la mayor la de dedicarme sólo a ella”.



EL "PLACER" DE ESCRIBIR



Muy agradecido, destacó el placer que le produce escribir y los premios que ha recibido. El II Premio de Novela Benjamín de Tudela es uno más de los obtenidos con Patria, pero no uno cualquiera. “Hay premios que tocan el corazoncito, y éste es uno de ellos. Entrar en un colegio es especial e intenso. Y cuando está dentro de un proyecto de fomento de la lectura es muy agradable”, dijo. Recordó que el primer libro que tuvo que leer fue El Lazarillo de Tormes, del cual sólo leyó la primera y la última página, y no entendió nada.



Finalmente, y antes de un coloquio que se alargó ante las preguntas de los alumnos, Aramburu explicó que Patria no se podría haber hecho “sin la historia sangrienta y triste que hemos vivido con ETA”, unos tiempos duros que nada tienen que ver como los de ahora, “infinitamente mejores para el desarrollo personal”.

