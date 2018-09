Bradley Cooper asistirá al Festival de San Sebastián

Actualizada 15/09/2018 a las 13:47

El actor y realizador estadounidense Bradley Cooper viajará a San Sebastián para presentar su ópera prima, 'A Star is Born' (Ha nacido una estrella), en la 66 edición del Festival donostiarra. Tras su paso por el Festival de Venecia, la película que Cooper protagoniza junto a Lady Gaga participará en la sección 'Perlak', fuera de concurso.



En 'A Star is Born', esta nueva versión de la emblemática historia de amor, el actor Bradley Cooper (Philadelphia, Estados Unidos, 1975), nominado al Oscar en cuatro ocasiones, debuta en la dirección y encarna a un músico curtido, Jackson Maine, que descubre a Ally, una artista en apuros, de la que se enamora, interpretada por Lady Gaga, en su primer papel protagonista en una película de un gran estudio. El reparto de la película también incluye a Andrew Dice Clay, Dave Chapelle y Sam Elliott.



La película está producida por Bill Gerber, Jon Peters, Bradley Cooper, Todd Phillips y Lynette Howell Taylor. Ravi Mehta, Basil Iwanyk, Niija Kuykendall, Sue Kroll, Michael Rapino y Heather Parry han ejercido de productores ejecutivos. El guión ha sido escrito por el ganador del Oscar Eric Roth, Bradley Cooper y Will Fetters.



Tras las cámaras, el equipo de Cooper incluye al director de fotografía nominado al Oscar Matthew Libatique (jurado oficial del Festival en 2016), la diseñadora de producción Karen Murphy, el montador nominado en tres ocasiones al Oscar Jay Cassidy y la diseñadora de vestuario Erin Benach.

Selección DN+