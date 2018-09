Facua pide "transparencia" a los cines tras la manipulación del precio de las entradas

Actualizada 11/09/2018 a las 13:55

Facua ha reclamado a la Federación de Cines de España (FECE) "transparencia" tras hacer público la semana pasada un estudio "manipulado" sobre la bajada de los precios de las entradas de cine con el nuevo IVA del 10%.



En dicho estudio, los exhibidores -que mostraron los datos al Ministerio de Cultura y Deporte- aseguraban que casi nueve de cada diez salas habían bajado el precio de las entradas, en el 72,3% de los casos de manera íntegra en relación con el impuesto, mientras que en el 27,6% restante se ha producido una bajada parcial.



Para Facua, se trata de "un estudio sesgado, en el que se obvian los datos de las decenas de cines" que no han facilitado sus precios, además de "intentar justificar a todas las empresas" que han aplicado subidas en sus precios antes de impuestos.



"Tras revisar la cocina de la encuesta, puede comprobarse que de de los 281 cines consultados por FECE, en realidad sólo el 53% (149) ha contestado a la patronal que ha reducido sus precios propocionalmente a la bajada del IVA, mientras que el 20,3% (57) le ha dicho que los ha bajado menos. El 11% (31) confiesa que no ha aplicado ninguna bajada y el 15,7% (44) no ha querido facilitar información a la federación de cines", ha criticado la asociación.



Así, ha recordado que no se han hecho públicos los nombres de los cines que ha encuestado y los precios que han comunicado que aplicaban antes de la bajada del IVA y con posterioridad. Facua solicitó a Fece esta información el pasado jueves y la respuesta de la patronal ha sido que "remitirá su petición y dependiendo de la posición de todos los interesados, procederá en línea de lo que indiquen".



En los casos de los cines que reconocen no haber aplicado ninguna bajada a sus precios o que no lo han hecho proporcionalmente a la del IVA, la asociación entiende que la patronal de las empresas de exhibición "se limita a justificarlos de forma generalizada, sin dar detalles ni cifras, con el argumento de que en su día absorbieron total o parcialmente la subida del impuesto".



En este sentido, han recordado que en septiembre de 2012, el estudio que Facua hizo sobre el sector en tras la subida del IVA al 21% aprobada ese año por el Gobierno del PP puso de manifiesto un incremento del 9% de media en los precios de las entradas los fines de semana y festivos con respecto al año anterior.



"COCINA" DE LA ENCUESTA



"Fece ha cocinado su encuesta hasta el extremo de eliminar de sus resultados a todos los cines que no han querido aclararle si han bajado o no sus precios finales tras el cambio en el IVA. Un sesgo que resta rigurosidad al análisis", ha criticado.



Es por ello que reclama dar a conocer los nombres de los cines que han participado en la encuesta. "Las contradicciones entre los resultados de la encuesta y los del estudio de Facua en agosto sólo pueden contrastarse en su totalidad si la patronal actúa con transparencia, ya que la asociación sí hizo públicos los nombres y precios de los cines que analizó", ha concluido.

