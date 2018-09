Carlos Tarque (M Clan) presentará sus nuevas canciones en la sala Zentral

Actualizada 11/09/2018 a las 14:35

Carlos Tarque publicará el próximo 5 de octubre su primer disco en solitario al margen de M Clan. Titulado sencillamente Tarque, contará con una gira de presentación que arrancará el 2 de noviembre en la Sala Albéniz de Gijón. La gira hará parada en la sala Zentral de Pamplona el próximo 30 de noviembre.



Después será turno para Valladolid (3 de noviembre, Lava), Valencia (9 de noviembre, Sala Moon), Zaragoza (10 de noviembre, Oasis), Bilbao (1 de diciembre, Kafe Antzokia) y Alicante (14 de diciembre, The One).



Luego visitará Sevilla (15 de diciembre, Custom), Madrid (22 de diciembre, Sala But), Barcelona (29 de diciembre, Apolo), Santander (11 de enero, Escenario Santander), Santiago de Compostela (12 de enero, Capitol), Murcia (25 de enero, Sala Rem) y Castellón (26 de enero, Fiesta Bienvenida del año).



Las entradas estarán a la venta a partir del viernes en Eventbrite. Hasta ahora, Tarque ha estrenado el primer single de adelanto, Ahora y en la hora, ya disponible en las plataformas de streaming.

Selección DN+