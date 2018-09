La gira 'La vida no es La La La' de Café Quijano llega a Baluarte el 23 febrero

Actualizada 10/09/2018 a las 12:25

La gira 'La vida no es La La La' de Café Quijano llega a Pamplona, en concreto al auditorio Baluarte, el próximo 23 de febrero.



En la capital navarra Café Quijano presentará su nuevo trabajo, un álbum de pop titulado 'La vida no es La La La', según avanzan en un comunicado.



En su nuevo tour, según señalan, recopilan "dos décadas de éxitos, presentando sus nuevos temas y los boleros que les hicieron merecedores de cinco nominaciones a los Latin Grammy Awards".



Desde los hits 'Nada de nada', 'La Taberna del Budha', 'La Lola', 'Tequila' y 'Desde Brasil' hasta sus recientes éxitos 'Perdonarme' y 'Mina', pasando por los boleros 'Me enamoras con todo' y 'Robarle tiempo al tiempo'.

