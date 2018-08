Arte contra los "estigmas" sobre la salud mental en El Corte Inglés de Pamplona

Actualizada 28/08/2018 a las 14:34

La sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés acoge hasta el 15 de septiembre la exposición 'La genialidad está en la diferencia', una muestra de pinturas creadas en el Taller ocupacional de la unidad de Rehabilitación de Salud Mental que pretende "quitar estigmas" sobre las enfermedades mentales.



Tras la inauguración de la exposición, la directora del taller, Beatriz Arbeitz, ha explicado que el objetivo de esta muestra compuesta por cuatro paneles de gran tamaño es "darles a ellos ánimos, sacarlos del silencio al que a veces están sometidos" porque la mental "es una enfermedad estigmatizada".



"La gente no la entiende y poco a poco los van dejando solos -ha lamentado-, primero fallan las amistades, luego los tíos y los primos y por último se queda nada más que el círculo central de la familia, aunque en algunos casos, aun en ese círculo central, falla también el padre".



De esta forma, se busca "hacer ver que estas personas pueden responder y que tienen las mismas inquietudes que podríamos tener cualquier otra persona".



En cuanto al título de la exposición, 'La genialidad está en la diferencia', Arbeitz ha destacado que "nadie que es un genio es corriente".



"Dalí no era corriente, Picasso no era corriente, Leonardo Da Vinci tampoco", ha recordado. "Vamos a quitar estigmas a la sociedad, vamos a darles opciones a que se puedan expresar", ha agregado.



Tras calificar esta experiencia como "muy positiva", la directora artística ha manifestado que los creadores "se sienten felices al ver su obra expuesta y el público empieza a entender un poco las cosas". "Han puesto lo mejor de ellos", ha asegurado.



Se trata de una obra en la que el árbol es el eje vertebrador de todas las piezas, entendido como un símbolo de "longevidad, fortaleza, permanencia y diversidad".



La colección se enmarca dentro del proyecto 'Rompiendo barreras', desarrollado por la Clínica de Rehabilitación de Salud Mental desde 2014 con el objetivo de "acercar a la ciudadanía su producción artística, abrirse a la comunidad y luchar contra el estigma, eliminando estereotipos hacia las personas con enfermedad mental".

