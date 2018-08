El ministro de Cultura revisará el IVA de las entradas de cine si las salas no las bajan

Actualizada 21/08/2018 a las 20:51

El ministro de Cultura José Guirao ha empezado con mal pie su relación con el sector más influyente de su negociado: el cine. Guirao declaró este martes en una entrevista en la cadena Ser que "igual hay que revisar" la bajada del IVA al 10% de las entradas de cine dado que, según datos que maneja el ministerio, "la mitad de las salas" no han aplicado una rebaja que oscila entre 50 y 90 céntimos. La respuesta de los cines no se ha hecho esperar. La Federación de Exhibidores de Cine de España (FECE) le ha corregido al afirmar que las entradas han bajado en el último mes una media de 40 céntimos al pasar de los 6,22 euros en junio a los 5,82 en julio. Además, la asociación que agrupa a la mayoría de cines españoles ha destacado "el esfuerzo" realizado durante los últimos cinco años para que los espectadores no se vieran afectados por la subida del IVA al 21%, de tal forma que en ese período el precio medio de la entrada incluso descendió un 8,5%.

Guirao reconoció que todavía no se había reunido con los exhibidores y calificó de "obvia" la rebaja del impuesto: "No tenía sentido que estuviera un tipo impositivo tan alto tratándose de un consumo cultural". El ministro de Cultura considera que no es suficiente que el 50% de las salas haya aplicado la bajada: "No pueden pasarse años reivindicando razonablemente el tema del IVA y cuando llega la medida despistarse para aplicarla".

Sus datos proceden de un informe de la asociación de consumidores Facua, que el pasado 6 de julio realizó una encuesta sobre 50 cines de 26 ciudades. De ellos, sólo 14 habían repercutido la bajada del IVA al precio de las entradas.

Según la asociación, muchas salas habían aplicado "subidas encubiertas" al congelar o reducir los precios menos de lo que resulta de aplicar el IVA al 10% en lugar de al 21%. Facua amenazaba con una nueva medición en agosto y con trasladar los resultados a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que evalúe si se ha producido algún acuerdo de precios contrario a la Ley de Defensa de la Competencia.

Te recomendamos

Sin excusa Guirao insistió en que los exhibidores no tienen excusa. Cuando se reúna con ellos les trasladará la necesidad de extender la rebaja a "todas las entradas". "Hay que aplicarla al producto final si quieres ser competitivo. Luego no te puedes quejar", remarcó. Tras la bajada del IVA al cine, algunas cadenas como Kinépolis, Cinesa, Renoir, Golem y Yelmo anunciaron descensos en el coste de las entradas de hasta 90 céntimos.

En este sentido, FECE recordó que el precio medio de la entrada de cine ha pasado desde los 6,43 euros registrados en 2013 a los 5,92 euros de precio medio de 2017. Algunos exhibidores incluso optaron en su día por no repercutir la subida del IVA decretada por el Gobierno del PP al precio final de la entrada.



Etiquetas Cine

Selección DN+