Artistas y políticos envían sus mejores deseos a Aretha Franklin

Actualizada 14/08/2018 a las 12:21

Numerosos famosos en Estados Unidos han hecho llegar sus mejores deseos a la cantante estadounidense Aretha Franklin que se encuentra gravemente enferma. "Como muchas personas en todo el mundo también Hillary y yo pensamos esta noche en Aretha Franklin y escuchamos su música que en los últimos 50 años ha sido una parte tan importante de nuestra vida", escribió el ex presidente estadounidense Bill Clinton el lunes por la noche en Twitter.

Clinton espera que otras personas animen a la artista escuchando su música y compartiéndola. La cantante Beyoncé le dedicó unas palabras durante un concierto el lunes en Detroit, la ciudad en la que se encuentra Franklin. "Este espectáculo está dedicado a Aretha Franklin", dijo durante su actuación. "Te amamos y te damos las gracias", añadió. También las cantantes Missy Elliott y Mariah Carey le desearon una pronta mejoría por Twitter. Franklin, que se convirtió en la "reina del soul" con títulos como 'Respect', 'Chain of Fools' y 'I Say a Little Prayer' se encuentra gravemente enferma, según informaron varios medios.

La artista de 76 años "pide que recen por ella", escribió en Twitter Evrod Cassimy, reportero de la emisora local WDIV en Detroit y amigo de Franklin y su familia. "Está descansando y está acompañada de sus amigos más cercanos y su familia", agregó Cassimy tras hablar con la cantante.

Selección DN+