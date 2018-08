Publicado un relato corto inédito de Hemingway de 1956

Actualizada 03/08/2018 a las 14:20

Un relato corto inédito de 1956 del escritor estadounidense y premio Nobel de literatura Ernest Hemingway apareció este viernes por primera vez en una revista estadounidense. La revista literaria 'The Strand' publicó la obra titulada 'A Room on the Garden Side' (Una habitación en el lado del jardín), de unas 2.000 palabras. De acuerdo con la información aparecida en los medios, la historia está narrada en primera persona y se desarrolla en París poco antes de la liberación por parte de los aliados de la capital francesa de la ocupación nazi en agosto de 1944. En el protagonista, un escritor estadounidense llamado Robert, se pueden reconocer claros rasgos autobiográficos de Hemingway, que durante la Segunda Guerra Mundial trabajó como corresponsal y también vivió en París, informó el periódico 'The New York Times'. No obstante, la historia que durante varias décadas permaneció en la colección Hemingway de la Biblioteca Presidencial John F. Kennedy, no es desconocida. Numerosos investigadores literarios ya han profundizado en la obra a lo largo de los años. El autor de 'El viejo y el mar' (1899-1961) está considerado uno de los autores estadounidenses más existosos del siglo XX. Se hizo conocido, entre otros, por su estilo conciso y sus protagonistas marcadamente masculinos.

Selección DN+