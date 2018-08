El Museo del Carlismo publica un libro sobre Montejurra

Actualizada 01/08/2018 a las 12:54

El Museo del Carlismo ha publicado el libro La montaña sagrada. Conferencias en torno a Montejurra, centrado en tres charlas impartidas por los profesores Francisco Javier Caspistegui y Jeremy MacClancy y el periodista Manuel Martorell y se enmarca dentro de la serie de publicaciones de investigación que edita periódicamente el Museo del Carlismo desde el año 2013.

La montaña sagrada. Conferencias en torno a Montejurra ayuda a comprender el significado simbólico que tiene la montaña de Montejurra para el Carlismo, así como algunos elementos esenciales de su identidad, particularmente en el ámbito rural, y su evolución ideológica durante el franquismo.

Francisco Javier Caspistegui ha centrado su trabajo en la conferencia “El Montejurra carlista: mito y realidad”. El antropólogo Jeremy MacClancy lo ha hecho sobre “El carlismo rural”. Finalmente, el periodista Manuel Martorell, en su exposición “La evolución del carlismo a través de la revista Montejurra”, analiza la evolución ideológica que experimentó el movimiento en los años 60 del pasado siglo.

El libro puede adquirirse al precio de 12 euros en el Museo del Carlismo (c/ La Rúa, 27-29, Estella) y en el Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra (C/ Navas de Tolosa, 21, Pamplona) o a través de su página web.

LOS AUTORES



Francisco Javier Caspistegui Gorasurreta. Pamplona (1966). Es doctor en Historia por la Universidad de Navarra y profesor titular de la misma. Especializado en el Carlismo desde su tesis doctoral, que dio lugar al libro “El naufragio de las ortodoxias: el Carlismo, 1962-1977” (1998).



Jeremy MacClancy. Londres (1953). Es catedrático de Antropología Social en la Oxford Brookes University. Ha publicado “The decline of Carlism” (2000), “Expressing identities in the Basque arena” (2007), “Alternative Countrysides. Anthropological approaches to rural Western Europe today” (2015) y “Anthropology and public service. The UK experience” (2017).



Manuel Martorell Pérez. Elizondo (Navarra, 1953). Es periodista licenciado por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Historia por la UNED. Ha escrito el libro “Retorno a la lealtad”, Premio Internacional de Historia del Carlismo Luis Hernando de Larramendi 2010, y otros más sobre el Partido Comunista durante el franquismo, dedicados a Jesús Monzón Repáraz, y Josefa y Elisa Úriz Pi.

Selección DN+