Leanne Faine levanta a golpe de góspel el inicio del festival de Vitoria

Actualizada 18/07/2018 a las 11:00

El sexteto liderado por la veterana Leanne Faine ha abierto la 42 edición del Festival de Jazz de Vitoria en el Polideportivo de Mendizorroza con un repertorio que ha dado buena muestra de su buen hacer en un concierto que, por momentos, ha transportado al público asistente a las esencias de un oficio religioso.



Es lo que tiene el góspel, que más que música es una expresión viva de una espiritualidad que en casos como los de Leanne Faine & Favor adquiere incluso el carácter de una misión evangelizadora y al servicio de su vivencia religiosa.



Leanne inició su andadura en el mundo del góspel con apenas 15 años y creció como cantante ya en Chicago con The Tommies hasta iniciar su carrera en solitario con su CD 'Leanne'.



Ya con su actual formación, con la que se ha presentado en Vitoria, tiene dos trabajos publicados, 'The Conqueror', de 2006 y el más reciente 'Serve The Lord'.



En sus discos como en su concierto, alterna los temas de creación propia como 'The Holy Ghost' con clásicos del góspel con un estilo que destaca por su ortodoxia y por el apego a la esencia y tradición de la música de inspiración religiosa afroamericana.



El público un año más ha respondido a esta ceremonia con tintes de liturgia con la que cada año se abre el ciclo jazzístico de Vitoria en lo que a su primer escenario, el de Mendizorroza, se refiere, y ha podido batir palmas y apoyar en los coros la propuesta presentada por Leanne Faine & Favor.



Un concierto que ha iniciado con 'I'm a soldier in the army of the Lord' y que ha concluido en plena conexión con el público asistente ayudada por una interprete y con el pabellón puesto en pie cantando clásicos como 'Amazing Grace', 'Oh Happy Day' y 'Precious Lord', con el que ha terminado.



Pero no han sido estas las primeras notas musicales de esta 42 edición.



Un par de horas antes el escenario del Teatro Principal ha acogido el primero de los cinco conciertos del ciclo Jazz del Siglo XXI, y lo ha hecho, como viene siendo igualmente habitual con el espacio denominado 'Konexioa' en el que la organización del festival pone en relación músicos locales e internacionales.



En esta ocasión han compartido tablas el pianista local David Cid y Joel Frahm, saxo tenor, que han hecho las delicias del público al que esperan interesantes conciertos en este ciclo de inspiración más cercana al jazz de vanguardia.



En todo caso, la ciudad, ya desde el mediodía, ha dejado claro que Vitoria esta semana es una ciudad jazz en la que numerosos establecimientos hosteleros y la calle en general ofrecen a propios y visitantes una amplia variedad de música en directo con la que ir entrando en ambiente.



El jueves serán Jack Dejohnette al frente del cuarteto Hudson, y Al McKay con su Earth Wind & Fire Experience quienes ocuparán el escenario de Mendizorroza, mientras que Avishai Cohen y su trompeta lo harán con el del Principal. La 42 edición del Festival de Jazz de Vitoria ha comenzado.

