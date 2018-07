Kultur se traslada este fin de semana a Arguedas, Arbizu e Irantzu

Kultur continúa este fin de semana con tres conciertos en las localidades de Arguedas y Arbizu y en el monasterio de Irantzu, donde también se realizarán visitas guiadas. En concreto, este jueves la banda Diabulus in Musica ofrece un concierto en la Plaza San Miguel de Arguedas, a las 20:00 horas. Esta banda, que combina la música clásica con el más crudo metal, está considerada como la más importante del género a nivel nacional y una de las más reconocidas internacionalmente. Su disco debut fue publicado bajo el sello americano Metal Blade Records y acaban de publicar su cuarto álbum, Dirge for the Archons, con una de las compañías más importantes de rock y metal de hoy en día: Napalm Records (Austria), que les ha llevado nuevamente a girar intensivamente por toda Europa.

Por su parte, el viernes 13, la música folk de ISSWAC será la protagonista en Arbizu. Esta banda, de raíces celtas, se formó a finales de los años 70 en Pamplona. Tras algún cambio en su primera formación, se separaron a mediados de los 80 para volver a reunirse dos décadas después, momento en el que sale a la luz el disco

Ahora volvemos compuesto de doce temas que muestran la forma de elaborar el folk celta tal como lo entiende IDDWAC, es decir, haciéndolo “propio sin quitarle el encanto de lo sencillo”. El grupo para esta ocasión contará con la colaboración especial de Juan Bataller, flauta y whistle. El concierto tendrá lugar en la Terraza Olaztea, a las 21:00 horas.

Finalmente, la Coral Erkudengo Ama Abesbatza Altsasukoa ofrecerá un concierto el sábado 14, en el Monasterio de Irantzu, a las 12:00 horas. La Coral Erkudengo Ama se fundó en Alsasua en el año 1982 y está compuesta por 42 personas. Debe su nombre a la existencia de una ermita dedicada a la Virgen en el paraje de Erkuden. Su primer director fue Gabriel Alegría, le sucedieron Sara Salazar y Lourdes Macho y, desde 1997, ocupa el cargo Inmaculada Arroyo. Participó en el apartado de Coros Jóvenes del Certamen Internacional de Coros de Tolosa y ha realizado intercambios con grupos de Rota, Montblanc, Medina de Pomar, Azkoiti, Oñati y Argentina, entre otros.

La programación del sábado se completa con visitas al Monasterio de Irantzu. Las reservas se pueden realizar por teléfono (948 52 00 12 / 646 18 52 64) y por correo electrónico (info@tierrasdeiranzu.com).

Etiquetas Arbizu

Arguedas

Conciertos

Selección DN+