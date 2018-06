La sala Ámbito Cultural acogió este viernes por la tarde la entrega del XI premio Joven de Relato Corto El Corte Inglés. Tras una larga y dura deliberación, el relato ganador de esta undécima edición es de Acoyani Guzmán Bárcena y tiene como título 'De gato gordo'. Esta mexicana residente en Madrid, de 35 años, recibió como premio 1.500 euros. El jurado destacó su magistral uso de las metáforas, la forma en que recurre, con éxito, a figuras literarias arriesgadas y la capacidad de transmitir con palabras sensaciones profundamente corporales.

El segundo premio, dotado con 500 euros, ha sido otorgado al joven chileno residente en Madrid Juan Rafael Berrios Peñaloza, por su obra 'La habitación'. El jurado señaló su habilidad para crear un mundo de sentido propio dentro de la narración, así como la forma de llevar a un personaje por el camino de la obsesión hacia la locura.

El premio al mejor relato navarro ha sido concedido a Maitane Pérez Argote, con su obra 'La tía Ana'. Esta joven pamplonesa de 32 años ya logró en 2012 el segundo premio. En esta ocasión el premio lo entregó Diario de Navarra. Maitane Pérez recibió 200 euros y una suscripción anual a DN+, la oferta multidispositivo de Diario de Navarra. El jurado ha estado compuesto por Joana Lobo Mora-Gil, licenciada en Filosofía, profesora de Lengua Castellana y Literatura; Jaime Teijeira, graduado en Filología Hispánica y participante en cursos de Escritura Creativa; e Iker Andrés, licenciado en Filosofía, escritor y vocal de promoción de la juventud del Ateneo Navarro. Las tres obras ganadoras serán incluidas en un libro especial recopilatorio.

POESÍA DE LO COTIDIANO

En cuanto a 'La tía Ana', el jurado ha valorado su apuesta por la literatura como herramienta para dotar de sentido a experiencias vitales y la adopción de un punto de vista poético cargado de belleza. Maitane Pérez lleva participando en concursos literarios desde que era niña y ha ganado varios premios en castellano y euskera. “Me animé a participar en este certamen porque tenía muchas ganas de ponerme a crear algo. A la hora de escribir 'La tía Ana' me inspiré en diferentes anécdotas y situaciones de mi familia y de personas importantes en mi vida”, contaba este viernes.

El relato gira en torno a la muerte de un ser querido, aunque su autora no trabajó con una idea predeterminada. “Poco a poco me fui dando cuenta de que me iba saliendo un relato coherente y que todo iba cobrando sentido”. Maitane Pérez ha empleado un tono poético con la idea de universalizar su relato. “Me he inspirado en vivencias mías y de mi alrededor, buscándole el lado bello a las cosas cotidianas e incluso negativas, como puede ser la muerte de un ser querido. Parto de situaciones concretas para convertirlas en algo más universal, con lo que se pueda sentir identificada mucha gente. Esa es mi manera de escribir”, detalla.

Actriz y profesora de teatro, en 2016 estrenó la obra 'Luna eta piratak', obra ganadora del XXIV Concurso de textos teatrales en euskera para público infantil.

