Amaia Romero, ganadora de la última edición del concurso de televisión Operación Triunfo y representante de España en Eurovisión 2018, ofrecerá el próximo 27 de julio un concierto diurno en el Teatro Real como parte del III Universal Music Festival.



Esta cita, anunciada este jueves por la organización, tendrá lugar a las 12.30 horas en la sala Principal del coliseo operístico madrileño y en ella estará acompañada de The Free Fall Band, en lo que supone el regreso a los escenarios de esta banda catalana.



Las entradas para el público general se pondrán a la venta el próximo 4 de julio a través de la web oficial del festival.



Tras su paso por el concurso de talentos de La 1 y Eurovisión, Romero fue noticia por su inesperada actuación hace un mes como parte del festival de corte alternativo Primavera Sound, en Barcelona, en la que interpretó temas de muy diversos géneros, como 'Reflektor' de Arcade Fire, la versión que popularizó Ana Belén de 'Zorongo gitano' o 'Alfonsina y el mar', de Mercedes Sosa.



La tercera edición del Universal Music Festival comenzará el 3 de julio con 'The World of Hans Zimmer' e incluirá conciertos a cargo de Miguel Ríos, Steven Tyler, Pablo Alborán y Pablo López, así como la sesión del DJ internacional Martin Garrix.



Además, dentro del ciclo 'Tardes acústicas', está previsto que actúen en la última semana de julio Karen Méndez (día 27), Alba Heredia (día 28), Núria Graham & Odina (29), José del Tomate (30) y Marem Ladson (31).

