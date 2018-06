Se cumplen cuatro año de la muerte de la escritora Ana María Matute. Coincidiendo con este aniversario recopilamos algunas de las frases de quien recibiera el Premio Cervantes en 2010 y escribiera obras como 'Olvidado Rey Gudú'.

1.Todos nos acostamos con el lobo, pero lo que no podemos hacer es confundirlo con la abuelita. Caperucita era tonta”.

2.“La infancia es el periodo más largo de la vida”.

3.“El mundo hay que fabricárselo uno mismo, hay que crear peldaños que te suban, que te saquen del pozo. Hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad”.

4.“Escribir para mí no es una profesión, ni siquiera una vocación. Es una manera de estar en el mundo, de ser, no se puede hacer otra cosa. Se es escritor. Bueno o malo, ya es otra cuestión”.

5.“Ser vieja no está tan mal, la gente te perdona todo. Para nada quisiera volver a mis 20 años. Ni a tenerlos entonces, ni a tenerlos ahora".

6.“San Juan dijo: ‘El que no ama está muerto’ y yo me atrevo a decir: ‘El que no inventa, no vive”.

7.“Me parecería una autentica falta de cortesía que Dios no existiera”.

8.“Si no hubiese podido participar en el mundo de los cuentos y si no hubiese podido inventarme mis propios mundos, me habría muerto”.

9.“El dolor es más llamativo que la felicidad”.

10.“Un gin-tonic te da una lucidez bárbara. No hay cosa que más me gusta que un gin-tonic".

