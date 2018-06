Viaje a la infancia de Paco de Lucía

Uno de los mejores lugares para conocer a Paco de Lucía es La Bajadilla, el barrio de Algeciras (Cádiz) donde el guitarrista nació y creció, un viaje a su infancia que ahora puede hacerse de la mano del periodista Juan León Moriche, que, como el genial músico, también creció en esta zona.



"La Bajadilla de los años 40 y 50 del siglo XX tiene las claves culturales, económicas y sociales para explicar por qué Paco de Lucía ha dado lo mejor del flamenco, la esencia de por qué ha hecho la revolución más importante de esta música al final del siglo pasado", explica Moriche, que nació en este barrio de Algeciras 16 años después que el guitarrista.



Hace dos años, Moriche volvía a este popular barrio para visitar a su padre y, en una rotonda de entrada, vio una imagen inédita para él: una pareja de turistas extranjeros mirando un mapa de Algeciras.



"En mis 51 años era la primera vez en mi vida que veía a un turista mirando un mapa de Algeciras: esta es una ciudad de paso, de tránsito, no tiene turismo porque tampoco tiene atractivos turísticos. Me quedé flipado, y enseguida pensé que iban buscando la cuna de Paco de Lucía".



El multitudinario y emotivo entierro que Paco de Lucía, fallecido en el 2014 en México, tuvo en su ciudad natal, dio la talla de la especial vinculación que el músico tenía con ella, y desde entonces también Algeciras se ha volcado en conservar la memoria de su vecino más célebre.



A diversas iniciativas, se ha sumado ahora la que a Juan León Moriche se le ocurrió tras ver a los turistas extranjeros viendo un mapa en la entrada de La Bajadilla, una especie de "ruta de autor" en la que ofrece un paseo por esta barriada, por la casa natal de Paco de Lucía, su colegio y otros escenarios que forjaron tanto su esencia humana y como la artística.



Periodista acostumbrado a reiventarse a cada rato y guionista de varios documentales sobre la memoria histórica en el Campo de Gibraltar, Moriche creció en una casa de La Bajadilla a escasos metros de la que vivienda en la que un niño llamado Paco de Lucía aprendía a ser guitarrista.



"En mi casa, desde que soy pequeño, Paco de Lucía siempre era un ejemplo. Mi padre me machacaba cuando tenía que estudiar, me decía mira Paco, se tiraba ocho horas al día tocando la guitarra mientras todos los niños jugaban a la calle. Él le hacia caso a su padre", recuerda.



"Ha sido siempre para todos los niños de aquí un ejemplo edificante de que las cosas se consiguen con esfuerzo", señala.



Con sus recuerdos, las anécdotas que muchos vecinos le han contado y la información que ha recopilado, el paseo que ofrece reconstruye la infancia del genial guitarrista en esta barriada popular en la que la emigración ha sido siempre una clave.



La idea fundamental que Moriche trasmite en su paseo es que Paco de Lucía se forjó en una barriada en la que "confluyeron circunstancias muy similares a las que se dieron lugar al nacimiento del flamenco en los siglos XIV y XV tras la conquista castellana de Andalucía".



Recuerda que Blas Infante explicó que la palabra flamenco deriva de la conjunción de dos palabras árabes que se dieron en aquel momento para denominar a las personas que huían: los campesinos moriscos que huían y que en los caminos se encontraron con los gitanos que también huían y con los que acabaron conviviendo en los arrabales de la ciudad.



"Justo lo que configuró La Bajadilla, campesinos que venían de distintos puntos de Andalucía a Algeciras buscando trabajo y que en los arrabales se encontraron con los gitanos", cuenta Moriche, que sostiene que estas circunstancias son una importante clave para entender el bagaje flamenco que configuró a Paco de Lucía como una de las figuras más importantes de este arte.

