Charlize Theron (Benoni, Sudáfrica, 1975) regresa a la gran pantalla con 'Tully', película en la que vuelve a ponerse a las órdenes del director Jason Raitman, con quien rodó 'Young Adult'. La actriz, que da vida a una madre de tres hijos con depresión postparto, vuelve a demostrar su capacidad para cambiar su aspecto físico: engordó 20 kilos. La cinta, que se estrena mañana, mantiene ese elemento tierno, dramático y reivindicativo en favor de las mujeres de los filmes del realizador canadiense.

Jason Raitman asegura que ha encontrado una compañera de fatigas en usted. ¿Es cierto que se entienden a la perfección?

Sí, sin duda. Me encanta trabajar con él. Cuando íbamos a filmar 'Young Adult', quería ponerme a sus órdenes porque me fascina su trabajo. Pero al terminar la respuesta fue incluso mejor. Jamás hubiera imaginado que nos fuéramos a llevar tan bien. Desde entonces tenemos tal relación que, si me llama mañana para su siguiente proyecto, le voy a decir que sí sin leer el guion.

¿Le gusta arriesgarse con sus personajes?

Lo que me gusta de mi trabajo es poder explorar el comportamiento humano y hacerlo con honestidad. Sobre todo me interesa mostrar aquellas personas menos adaptadas, las que no son aceptadas por el gran público, esas que a mí no me ofenden ni me asustan.

La belleza se cuestiona constantemente en sus películas, ya sea por su cambio físico o por cómo se ríe de ella.

Me gustaría tener tiempo para sentarme y tener ese tipo de diálogo conmigo misma. Lo que la gente no comprende es que las películas y las fotos de las revistas son una cosa, y la vida real es otra. La gente compra revistas, ve la portada y piensa que eres como esa mujer que ven. No es así. Para ese día tuve una peluquera, un maquillador, un vestido diseñado para mí en París, un diseñador, joyas procedentes de Suiza. No me puedo atribuir ningún mérito por todo esto. Hay que poner en su sitio a la belleza y eso es lo que intento.

'Tully' es una fábula ¿Los relatos estaban presentes en su infancia?

Crecí con cuentos africanos folclóricos. Los africanos nos contamos nuestras historias porque no teníamos mucho acceso a libros extranjeros. Cuando era niña las sanciones contra Sudáfrica limitaron mi educación. Pero recuerdo soñar con ser como Daryl Hannah; una sirena en Manhattan (en '1, 2, 3... Splash').

¿Qué alimenta su pasión artística?

Conocer a directores como Raitman capaces de atreverse a contar historias como 'Tully', escrita por Diablo Cody. Queremos contar historias sobre mujeres que no se han escrito todavía.

Como actriz y como productora, elige personajes oscuros.

Es cierto que tiendo a sentirme atraída por personajes e historias oscuras, y 'Mindhunter' (serie sobre la creación de la unidad de conducta del FBI) me parece brutal. Me siento muy orgullosa de formar parte de la producción de esa serie de Netflix. He tardado en darme cuenta de lo que quiero, he ido puliendo mis ideas, estudiando cine. A mí me gusta ver películas, estudiarlas y entender el texto y el contexto.

¿Qué opina del movimiento #MeToo?

Espero que esté para quedarse. Hemos visto muchos amagos a lo largo de los años que han acabado diluidos en la nada. Lo importante es no renunciar a lo que consideramos nuestro, no dejar escapar lo que hemos conseguido. Ahora mismo me provoca felicidad.

¿Es difícil ser empresaria, actriz y madre soltera de dos niños?

Tengo la suerte de contar con una abuela que vive a una calle y adora comportarse como abuela. En los momentos en los que estoy más ocupada acudo a ella para que me ayude. Eso es todo lo que hago, y vivo cada día como viene. Es maravilloso ver a mi madre con mis hijos. Yo no tuve relaciones con mis abuelos mientras crecía y ver a mis hijos con ella me emociona. Me encanta que extrañen a esta mujer tan importante en sus vidas. Es asombroso. No tengo hermanos y ver a mis hijos relacionarse entre ellos también es nuevo para mí.

Etiquetas Cine

Selección DN+