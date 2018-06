Salvador Sobral actuará en el Museo Universidad de Navarra en septiembre

El 27 de septiembre a las 19.30 horas, Salvador Sobral actuará en el auditorio del Museo Universidad de Navarra. El músico portugués se encargará de abrir la temporada de Artes Escénicas y Música con un concierto que recorrerá las diferentes melodías de América Latina, el jazz y la bossa nova -música popular brasileña-, informa el museo en su web.

El cantante reaparece, de esta manera, en los escenarios con su primera gira y llega a España tras ganar el certamen de Eurovisión 2017 con la canción Amar Pelos Dois. Las entradas para este concierto tienen dos precios asignados: 30 y 32 euros.

Sobral compartirá escenario con tres músicos más: Júlio Resende, André Rosinha y Bruno Pedroso.

Resende se formó en música clásica pero su interés en la improvisación lo llevó a estudiar jazz. Músico, pianista y compositor portugués, ha trabajado con los mejores maestros del Hot Clube, New School for Jazz and Contemporary Music, Berklee College of Music y la Bill Evans Academy.

Por su parte, Rosinha tiene una formación autodidacta. Comenzó a tocar el bajo eléctrico hasta que inicia sus estudios musicales en la Escuela de Música Musicland. Posteriormente, ingresa en la Escuela de Música del Conservatorio Nacional, donde inicia los estudios de contrabajo. Ha participado en seminarios y clases magistrales con Dave Holland, Matt Penmann, Aaron Goldberg, Reuben Rogers y Greg Hutchinson, entre otros.

Tras recibir enseñanzas de músicos establecidos en el panorama portugués, Pedroso frecuenta la Academia de Amadores de Música y la Escola de Jazz do Hot Clube de Portugal. Estudia en New York com Leon Parker, Carl Allen, Jordi Rossy , Adam Nussbaum y Billy Hart. En 1995 pasa a formar parte del cuerpo docente de la Escola de Jazz do Hot Clube de Portugal. Dotado de una versatilidad y musicalidad sobresalientes, Bruno es uno de los músicos más solicitados de jazz portugueses.

