Manuel Hidalgo: "El sectarismo ocupa el lugar de la liberalidad y la templanza"

El periodista, novelista, crítico y guionista Manuel Hidalgo cree que "el sectarismo se ha instalado en el lugar que deberían ocupar la liberalidad, la templanza y el respeto", según afirma en una entrevista sobre su libro 'Pensar en España' (Confluencias).

'Pensar en España' reúne conversaciones con dieciséis "maestros" como Fernando Savater, Carmen Iglesias, José Antonio Marina, Antonio Muñoz olina, Luis Alberto de Cuenca, César Antonio Molina, Aurelio Arteta, Ian Gibson, Juan Mayorga, Jorge de Esteban y Manuel Gutiérrez Aragón, entre otros.

¿Hacer un libro titulado "Pensar en España" se sitúa al borde de lo políticamente correcto?

El título del libro, con el verbo 'pensar' en infinitivo, no contiene un mandato imperativo ni una súplica. Ni siquiera una invitación. Se trata de conversar con dieciséis intelectuales que piensan hoy 'dentro' de España y 'sobre' España para analizar claves históricas, culturales, de ideas y de comportamientos que pueden ayudar a entender mejor nuestro presente.

¿A usted le duele España o sólo le preocupa?

No me duele España, pero, como es natural, me preocupa. Como a cualquiera le preocupa la marcha de su casa. Y lo que más me preocupa no es lo negativo, que también, sino el modo de hacer jugar en positivo tantos recursos, potenciales y virtudes que España y los españoles poseemos.

Habla de "deflagración independentista"...

"Deflagración" es una palabra, en fin... un tanto explosiva. Pero está claro que el independentismo catalán ha tenido y tiene un auge inusitado que compromete al sistema democrático.



¿Ha podido el sectarismo sustituir a la envidia como primer 'pecado nacional'?

No sé si la envidia ha sido o es el primer 'pecado nacional'. No lo creo. Es más bien un pecado capital universal. El sectarismo o, dicho más finamente, el subjetivismo radical demandante y agresivo se ha instalado en la vida española -como en otras épocas- en el lugar que deberían ocupar la liberalidad, la templanza, el respeto a los otros y la capacidad de ponerse en su lugar para encontrar el bien común.

¿Durante estas entrevistas ha constatado que el español es más de hablar que de escuchar?

He constatado que los intelectuales y los creadores hablan desde la reflexión, el conocimiento y el propósito de razonar. Esta actitud implica la de saber escuchar.

Tanto hablar de España "no es buen síntoma" y "denota preocupación morbosa y enfermiza", le dijo Jon Juaristi...

Hablar demasiado de España puede ser tan enfermizo como no hablar nada en absoluto. El libro no está planteado como un ejercicio de egocentrismo nacional sino como un intento de clarificar mejor de dónde venimos y qué nos pasa.

Álvarez Junco le dijo que el proyecto europeo es de los "más interesantes, hermosos y utópicos" de la historia de la Humanidad...

Europa vivió sólo hace ochenta años una guerra fratricida, cruel y devastadora. El actual proyecto de Unión Europea, pese a sus muchas carencias y defectos, ofrece un objetivo común inédito que es preciso perfeccionar cada día con ánimo constructivo, ilusionante, esperanzador y, por supuesto, crítico.

Juan Pablo Fusi le negó que haya un nacionalismo español, ¿lo comparte?

Creo que sí hay un nacionalismo español, pero que no alcanza los niveles organizativos e impositivos de los otros nacionalismos. Está más diluido, quizás en lo que el mismo Fusi llama un "españolismo populista".



De todas las respuestas que le han dado, ¿cuál es la que más le sorprendió?

¿Sorprender? No sé... Me interesó la expectante y quizá optimista alusión de Javier Gomá a Karl Jaspers y a su definición de los "tiempos-eje", como el actual, que no deben tomarse como confusos y caóticos por sus novedades y tendencias desconcertantes, sino que se deben atender para ver por dónde se decantan y qué frutos mayores dan.



¿Es el populismo una "regresión espantosa", como lo define Javier Marías? ¿Y el nacionalismo?

El populismo y el nacionalismo son regresivos, sí, en cuanto que remiten al Romanticismo decimonónico, es decir, a la floración de los sentimientos apasionados y de los localismos que interrumpió el progreso de la razón y la visión universal del hombre iniciados en la Ilustración.

Selección DN+