Lorca, en frases, con motivo de los 102 años de su nacimiento

El 5 de junio de 1898, en la localidad granadina de Fuente Vaqueros, nació Federico García Lorca, una de las figuras clave en la literatura española que, con el paso de los años, se convertiría en el poeta español más leído de todos los tiempos. Miembro destacado de la Generación del 27, destacó por su poesía y su producción teatral.

Entre sus frases destacan:

-"La soledad es la gran talladora del espíritu"

-"No soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, sino un pulso herido que presiente el más allá"

-"Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir"

-"El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta"

-"La poesía no quiere adeptos, quiere amantes"

#Taldíacomohoy (1898) nacía Federico García Lorca. Miembro destacado de la Generación del 27, destacó por su poesía y su producción teatral https://t.co/2N3NhoJfla pic.twitter.com/0zxWhkkoP1 — Biblioteca Nacional (@BNE_biblioteca) 5 de junio de 2018

Te recomendamos

Te recomendamos

Etiquetas Literatura

Selección DN+