Terry Gilliam ha conseguido hacer realidad su proyecto maldito, 'El hombre que mató a Don Quijote', un cuento inspirado en la famosa novela de Cervantes en el que se mezclan la aventura y la fantasía y que, tras clausurar la pasada edición del Festival de Cannes, llega este viernes 1 de junio a los cines españoles.



"Una vez que decides hacer Don Quijote tienes que sufrir como el personaje", ha manifestado este martes el director durante una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su visita a Madrid para presentar esta película, protagonizada por Jonathan Pryce, Adam Driver y Joana Ribeiro.



Gilliam arrancó a principios de los 90 este proyecto por el que han pasado varios productores y varios actores, entre ellos el fallecido Jean Rochefort o Johnny Depp, y que finalmente se ha hecho realidad con coproducción entre Reino Unido, Portugal, Bélgica y España (Tornasol Films, con participación de TVE y Movistar+), y un nuevo reparto.



"Don Quijote habla del sufrimiento, y España también ha sido un país de sufrimiento, así que simplemente me he vuelto español durante unos años", ha afirmado Gilliam respecto a esta película, protagonizada por Toby (Driver), un director de anuncios que se ve envuelto en los delirios de un viejo zapatero español que se cree el mismo Don Quijote.



Gilliam ha confesado que sacar adelante esta película fue difícil porque tuvo que trabajar durante algunos años al tiempo que los productores le confesaban que no conseguían "suficiente financiación". "Eran fantasiosos y yo soy mucho más pragmático", ha dicho.



Sin embargo, cuando finalmente arrancó el rodaje definitivo, que tuvo lugar en paisajes de Portugal y España y se desarrolló casi completamente en exteriores, la naturaleza fue "benigna". Además, ha destacado que ni siquiera las demandas de Paulo Branco, antiguo productor del proyecto, han podido con la película, aunque reconoce que les ha complicado "mucho" la vida en los últimos meses.



En este filme, Gilliam sugiere que la mujer podría encarnarse en el protagonista de la novela de Cervantes. En este sentido, y preguntado por el levantamiento de la mujer y de las reivindicaciones laborales y sociales, con movimientos como el Me Too, el cineasta británico ha apuntado: "No me interesan los movimiento, me interesan las personas".



No obstante, señala que lo que le gusta del personaje de Angelica (interpretado por la actriz portuguesa Joana Ribeiro), una joven tabernera que deja su pueblo para perseguir el sueño de ser actriz, es que, al igual que Dulcinea, "toma sus decisiones y es responsable", al tiempo que "no se queja ni se considera una víctima".



Terry Gilliam se sintió identificado con Don Quijote desde que leyó la novela de Cervantes porque de alguna manera describía la vida que llevaba, según ha confesado. "He intentado serle fiel y no copiarle, sino usarle como fuente de inspiración", ha dicho.



"Hay tantas versiones previas que trataban de ser una especie de ritual de Cervantes y eso no se puede hacer. Hay que hacerlo y renovarlo y hacer algo fresco. Espero haberlo conseguido pero no he tenido la suerte de preguntarle a Cervantes qué le parece", ha bromeado.

JOANA RIBEIRO



La joven actriz portuguesa Joana Ribeiro da vida a una "niña que no conoce mundo" y que siente curiosidad por la vida más allá de su pueblo cuando un equipo de rodaje llega a su pueblo. Sin embargo, sus sueños le llevan a lugares oscuros, tal y como le ocurre a "muchas mujeres que persiguen el sueño de ser modelo o actriz" y que toman "caminos que no habían deseado", según ha señalado a Europa Press.



"Cada mujer tiene sus sueños y sus objetivos en vida", ha afirmado Ribeiro, que aplaude la decisión de Gilliam de dar la oportunidad a un personaje femenino de convertirse en Sancho.



En este sentido, Ribeiro ha puesto de relieve que las mujeres finalmente estén hablando y alzando la voz y, a pesar de que ella nunca ha tenido la mala experiencia de haber sufrido abusos, se siente "contenta de que las cosas estén cambiando y que las mujeres cuenten con una voz más presente y sonante".

Etiquetas Cine

Selección DN+