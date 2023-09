La soprano Sofía Esparza debuta como Julieta en el Teatro Colón de A Coruña

La soprano pamplonesa Sofía Esparza vivirá este miércoles un triple debut: además de interpretar por primera vez el papel de Julieta, actuará en un nuevo escenario para ella, el Teatro Colón de A Coruña, y en la que será su primera ópera de Charles Gounod. “Espero que esta sea la primera de muchas Julietas”, comenta Esparza sobre 'Roméo et Juliette', de la que se ofrecerá una segunda función este viernes.

Esparza se meterá en la piel de una adolescente Julieta, que a sus 13 o 14 años de edad se deja arrastrar por sus impulsos amorosos. “Es un personaje con el que disfruto mucho, porque me permite darle rienda suelta a la expresividad y a la parte actoral más pasional. Esta Julieta es muy juvenil, tiene mucha frescura, vitalidad y pasión”, explica la soprano sobre su visión de un personaje “al que todo el mundo conoce”.

La soprano pamplonesa afronta una ópera larga, de tres horas y media, que transcurre en cinco actos. “Hay que saber dosificar la energía para poder estar al cien por cien durante todo el tiempo”, señala. El primer acto arranca con una exultante Julieta que muestra su alegría de vivir en el famoso vals 'Je veux vivre'. Esta felicidad inicial dará paso a otros episodios, como una boda a escondidas con Romeo o una “muerte ficticia”, causada por un somnífero, con la que Julieta trata de evitar su boda con Paris, el esposo impuesto por su familia. “Suceden muchísimas cosas en muy poco tiempo”, apunta sobre la intensidad de la trama.

Esparza se enfrentará a otro reto importante: interpretar su primera muerte en escena. “Es algo que no había hecho hasta ahora. La escena tiene un intimismo especial, es un momento mágico que siempre me pone la piel de gallina. Además, la música lo transmite perfectamente”. A la hora de valorar la partitura de Gounod, la soprano destaca “su capacidad de emocionar”.

“La música está inspiradísima durante toda la ópera”, resalta. Destaca especialmente los dúos que protagonizan Romeo y Julieta, “con momentos muy emocionantes” que compartirá con el tenor coreano Mario Bahg. Uno de sus dúos favoritos es el que narra el primer encuentro entre los dos jóvenes durante un baile de máscaras en el palacio de los Capuleto. Pero no todo es romanticismo: también se representa una batalla entre los Capuleto y los Montesco, las dos familias enemigas a las que pertenecen Romeo y Julieta.

En esta producción, la joven soprano también ha tenido la oportunidad de trabajar con el director musical Alain Guingal, quien llegó a dirigir al tenor Alfredo Krauss en más de 150 ocasiones. “Yo soy una persona muy emocional. Me dejo llevar mucho por la música o por lo que estoy cantando. En ese aspecto, Alain Guingal me ha aconsejado no dejarme emocionar tanto y aprender a estar un poco más fría”, valora.

Será una puesta en escena “clásica”, que tiene como elemento principal una grandísima escalera que se va transformando en función de cada escena. Tras este debut en el Teatro Colón, Esparza volverá al madrileño Teatro de la Zarzuela para interpretar el papel de Lina en 'Las golondrinas', título que se estrenará en noviembre bajo la batuta de Juanjo Mena.

Cedida

UN DISCO DEDICADO AL "OTRO" BARBIERI

Tras publicar el doble disco 'Canciones para una reina', en homenaje al compositor puentesino Emilio Arrieta, Sofía Esparza y el pianista Rinaldo Zhok han vuelto a trabajar juntos en un nuevo álbum dedicado a Francisco Asenjo Barbieri, de quien se cumple su bicentenario. Titulado 'Otro Barbieri', sacará a la luz 27 canciones inéditas del compositor madrileño, conocido por zarzuelas como 'El barberillo de Lavapiés'. Esparza destaca el “carácter popular” de estas composiciones, que mostrarán una faceta desconocida de Barbieri. “Se notan sus raíces andaluzas, porque hay mucha canción con aire andaluz. Estos temas los he interpretado con acento andaluz”, cuenta.

“Barbieri también era amante de las castañuelas, por lo que también sonarán en varias obras. Creo que le da un toque especial”, explica la soprano sobre este trabajo, en el que también ha colaborado otro músico navarro, el flautista Unai Casado. 'Otro Barbieri', que será publicado por el sello estadounidense Odradek Records, aún no tiene fecha de lanzamiento. El álbum cuenta con la financiación del Gobierno de Navarra, a través del premio al Talento Artístico de Navarra que Esparza recibió el año pasado. También ha colaborado el Teatro de la Zarzuela, que acogerá la presentación del disco en una fecha aún por concretar.