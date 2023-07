Formación tortuga, una marea de camisetas negras y un familiar entre el público en las horas previas al concierto de Marea

Hace no pocos años los romanos utilizaban la formación tortuga para la batalla, ahora Antonio García y Mamen Segura, seguidores del grupo Marea, la usan para otro propósito: asegurarse la primera fila. Van todos juntos a por el objetivo y, en caso de que alguien salga de la formación para ir al servicio, aseguran el espacio. No es su única estrategia, colocar el campamento de sillas plegables y bebidas a las tres y media de la tarde también ayuda.

Segura escucha a la banda desde que tiene 16 años. A sus 34 años, se muestra crítica con esta gira de Marea, Gira sin ruedas. "Han hecho un copia y pega de la anterior. Quería ver algo diferente", valora Segura. Para ella, las canciones del nuevo álbum "son muy buenas", pero "falta trabajo" a la hora de seleccionar el listado de canciones para el evento. A García tampoco le ha entusiasmado la propuesta musical. "No le veo nada nuevo, me parece muy parecido a la anterior gira. Es una pena siendo el 25 aniversario de Marea". A pesar de esto, son los primeros en la fila por su pasión por Kutxi Romero.

Faltaba una hora para las ocho de la tarde, hora prevista para la apertura de puertas, aunque Mikel Fontao y Erik Arozena observaban pegado al cristal el interior del Navarra Arena. No habían podido comprar entradas en pista y querían asegurarse de que en la grada se veía bien. "Ya hemos visto que se ve bien desde cualquier sitio. Estamos tranquilos " explica Fontao, quien acude con las "expectativas altas" porque hacía 18 años que no les escuchaba. Ambos coinciden en que el disco actual es "más tranquilo" que el anterior, pero que mantienen la esencia de la banda.

A poco metros se encontraban Pili Peinado y Cristina Queral, procedente de Reus, quienes también compartían la opinión de que el nuevo disco mantiene las bases del grupo, aunque un poco calmado para su gusto.

La música salía desde el interior del Arena mientras las filas tanto de pista como de grada comenzaba a volverse más largas, hasta el punto bordear El Sadar. El cielo gris amagaba con complicar la espera y con las primeras gotas se vieron los primeros paraguas, aunque no duraron más de un par de minutos y la gente no tuvo que ir a los porches.

Recorrer la cola se convertía en un desfile de camisetas negras y estética roquera; una marea que llegaría a agotar las entradas, según informa el personal del Arena. El número: 11.800 .

Una tercera cola, más breve pero constante, se formaba en torno a la tienda camisetas de Marea. Allí se encontraba Daniel Rodríguez Dorado junto con su mujer e hijo, quien ya lucía su camiseta. "Estuvimos en el concierto de Barcelona y como él (su hijo) no pudo ir repetimos en Pamplona", comenta Rodríguez.

UN RAMALLO EN LA GRADA

A las ocho comenzaron a entrar los primeros seguidores y varias personas corrían por la pista para ocupar la primera fila, aunque ya existía un bloque de decenas de personas que apenas se movería hasta la aparición de Marea, fijada a las 22.00 h.

En la grada, Víctor Jesús esperaba a que Eduardo Beaumont, Kolibrí Día, Kutxi Romero, Alén Ayerdi y César Ramallo salieran al escenario. "Los veo como una familia. Hay muy bien ambiente entre ellos", explica Víctor Jesús. En su caso sin el "como" con el guitarrista César Ramallo. "Le conozco muy bien", sonríe Víctor Jesús Ramallo. Para él también será la primera vez que vea a su hermano y al resto de músicos en acción durante esta gira. "No quiero saber. No me han enseñado nada", comenta Ramallo, quien prefiere que todo sea una sorpresa. A pesar de todas las veces que los ha visto, todavía se le ponen "los pelicos de punta".