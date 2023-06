¿Conoces estas canciones infantiles?

CANCIÓN DE CUNA

Pajarito que cantas en la laguna. No despiertes al niño que está en la cuna. Ea la nana, ea la nana. Duérmete, lucerito de la mañana. Pajarito que cantas en la enramada. No despiertes al niño que está en la cama. Ea la nana, ea la nana. Duérmete, lucerito de la mañana.

LA GITANILLA (CORRO)

Hacer corro caballeros hacer corro y escuchar; porque Al son de la trompeta la gitana va a bailar. A la gitanilla, nacida en Sevilla que canta y que baila con mucho primor; con los zapatitos calaos y bonitos y a la remolona me la escojo yo. A lindango, a lindango, las cerezas se cogen del mango, y los higos, los higos, los higos, a la media vuelta se quedan colgando.

RISAS Y COSQUILLEOS

A la buena ventura, si Dios te la da, si te pica la mosca... ¡Ráscatela!, ¡ráscatela!

LA BETTY BOOP (JUEGO DE CUERDA)

Una y dos, la Betty Boop, los tres cerditos, el gato periquito y el lobo feroz que barre la cocina y se deja el comedor.

EN TI PUSE MI AMOR

En ti puse yo mi amor, está todo mi querer, mi querer eres tú. Los chicos son unos pillos, lo digo y no me arrepiento, si alguien me está escuchando, que diga si yo miento.