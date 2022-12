El Navarra Arena se viste de nostalgia al son de la música de Mecano Experience

Jaione Zabalza, de 42 años, instantes antes de entrar al Kiss FM 20 Aniversario – Mecano Experiencie. Zabalza y sus amigos eran de los primeros en acudir para "coger buenos asientos" en un evento comenzó este sábado a las ocho y media de la noche y se prolongó hasta las 22:15 h. "A mí me pilló un poco joven, pero me gusta mucho. Un homenaje siempre está guay. Sus canciones yo creo que me han acompañado toda mi vida", explicaba, de 42 años, instantes antes de entrar al Navarra Arena . Eran las siete de la tarde y todavía faltaba una hora y media para que comenzará el espectáculo musicalZabalza y sus amigos eran de los primeros en acudir para "coger buenos asientos" en un evento comenzó este sábado a las ocho y media de la noche y se prolongó hasta las 22:15 h.

Zabalza no era la única que llegaba con tiempo y, a falta de una hora, José Manuel Aranaz, de 53 años, y Ricardo Lacalle, de 55, también se encontraban en el pabellón con ganas de "recordar unos tiempos de más juventud". A José Manuel Aranaz, al igual que su amigo Lacalle, le ha gustado el grupo desde sus inicios. "Estuve en varios conciertos de Mecano. Su música es muy amplia, abarca desde baladas hasta canciones más movidas. No son este tipo de grupos que suenan igual", comentó Aranaz. En este punto, coincidió Lacalle y explica que esta música "engancha, con temáticas muy variadas" y añadió que son canciones que "no pasan y que están en el recuerdo".

Tal vez sean estos algunos de los motivos que explican la buena acogida del público en cuanto salieron los cantantes de Mecano Experience al escenario con 'Hoy no me puedo levantar', seguido de 'Héroes de la Antártida'.

A las voces de los artistas se sumaron otros músicos como un pianista y un baterista, entre otros. Daban rienda suelta a la música de Mecano, acompañados de bailarines que completaban el espectáculo. Las palmas de la gente en el Navarra Arena fueron una constante del concierto, con algún que otro tímido baile. Fue con canciones como 'El fallo positivo', una de las primeras cinco canciones que se tocaron, donde los presentes se animaron a corear la letra. Pero tendría que llegar 'Aire' para protagonizar uno de los momentos más emotivos de la noche.

Con cada una de las canciones, quedaba claro que las palabras de Lacalle y Aranaz no iban desencaminadas y que las letras de Mecano siguen todavía presentes. Ya lo dice la canción 'La fuerza del destino': "Quiero estar junto a ti", algo que parecen interiorizarlo aquellos que vivieron los años de éxito del grupo y que les hace querer que las canciones sigan con ellos. Sin embargo, Mecano no es solo de una generación, sino que ha sobrevivido hasta llegar a los más jóvenes.

Entre el público de la grada, estaba Patricia Artaso, una joven de 19 años, junto con sus dos primas, acompañadas de sus respectivas madres. El grupo pop es algo que escuchan en familia y, como Zabalza, Artaso también ha escuchado al grupo "toda la vida".

Durante el espectáculo, se fueron sumando otros de los grandes éxitos como 'Hijo de la luna', 'Eugenio" Salvador Dalí', 'Me cuesta tanto olvidarte' o 'Cruz de navajas', para el deleite de la gente, que, minutos antes de este repertorio, vivió con 'Una rosa es una rosa' el momento donde acentuó la complicidad con los músicos y las palmas llenaron la sala.

La consagración para bailar tendría que esperar hasta 'Me colé en una fiesta', cuando el concierto pasaba la hora, pero a partir de aquel hecho, cada vez fue más frecuente ver a varios grupos moverse a ritmo de la música. Y que iría aumentaría con "Un año más", 'Maquillaje', 'No es serio este cementerio', hasta llegar a los saltos de la mano de 'Barco a Venus'.

En los momentos finales, especialmente antes de 'Mujer contra mujer', en varias ocasiones el público pidió que siguieran cantando y que continuará el espectáculo. Cerró la velada 'Me colé en una fiesta', que sonaba por segunda y última vez, ante los aplausos de un público entregado a aquellas canciones que todavía hoy siguen emocionando a distintas generaciones.